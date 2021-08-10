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Gönül Dağı dizisinde sürpriz ayrılık

10.08.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Gönül Dağı dizisi bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. İkinci sezonu merakla beklenen diziden Utku Ateş’ten sonra Cemre Melis Çınar da ayrıldı.

Gönül Dağı dizisinde sürpriz ayrılık

Başrollerini Berk Atan’la Gülsim Ali İlhan’ın paylaştığı Gönül Dağı dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi. Gönül Dağı’nda Fadime karakterine hayat veren Cemre Melis Çınar, TRT 1’in çok sevilen dizisine veda etti.

Çekimleri Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekimleri gerçekleşen Gönül Dağı dizisinden daha önce Utku Ateş ayrılmıştı. Cam Tavanlar dizisine transfer olan oyuncunun dizi final yaptıktan sonra yeniden Gönül Dağı’na dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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CEMRE MELİS ÇINAR’IN YENİ PROJESİ MERAK EDİLİYOR

Gönül Dağı dizisinde Fadime karakterini canlandıran Cemre Melis Çınar, peş peşe rol aldığı yapımlarla iyi bir çıkış yakaladı. Elif dizisiyle adını duyuran oyuncu sonrasında ise Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteriyle konuşuldu.

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Final yapan Kefaret dizisinde Berna karakterine hayat veren genç oyuncu son dönemde 3 farklı karakteri canlandırarak dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun yeni projesi merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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