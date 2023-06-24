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Gönül Dağı hangi gün, bugün var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 24 Haziran TRT1 yayın akışı

24.06.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı hangi gün ekranı kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. TRT1'in her cumartesi büyük ilgiyle takip edilen dizisinin bu akşam olup olmadığı merak edildi. Amcaoğulları Taner, Veysel ve Ramazan'ın hikayesinin anlatıldığı bozkırda bir Anadolu masalı olan dizi, cumartesi akşamlarının reyting birincisi olmaya devam ediyor. Peki, Bugün Gönül Dağı hangi gün, bugün var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 24 Haziran TRT1 yayın akışı

Gönül Dağı hangi gün, bugün var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 24 Haziran TRT1 yayın akışı

Gönül Dağı ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Kadrosunda Semih Ertürk, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Erdal Cindoruk, Ali Düşenkalkar gibi isimleri bulunduran Gönül Dağı bu akşam 103. bölümü ile ekrana gelecek. Kullanıcılar, sevilen dizinin final yapıp yapmadığını araştırıyor. İşte Gönül Dağı final bölümü ve TRT 1 yayın akışı ile ilgili bilgiler...

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN, BUGÜN VAR MI?

Köprü Film’in yapımcılığını üstlendiği ve TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın sezon sonunda ekrana veda edip etmeyeceği merak konusuydu. TRT'nin aldığı karar doğrultusunda dizinin 4. sezon onayı çıktı.

17 Ekim 2020 tarihinden beri cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, bu akşam saat 20.00'de 103. bölümü ile ekrana gelecek. Sevilen dizi büyük bir kitle tarafından takip ediliyor.

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ

Bozkırda bir Anadolu masalı. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı, Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül DağI, Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül DağI, yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümden izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi.

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İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen. Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat.

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Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı. Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük. Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı.. İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız.

24 HAZİRAN TRT1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:10 Ege’nin Hamsisi
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:15 Tek Yürek 04.17
12:00 Benim Güzel Ailem
15:00 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Benim Güzel Ailem
04:15 Kendi Düşen Ağlamaz
06:15 Kapanış

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