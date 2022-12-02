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Gönül Dağı'nda kahreden veda! O iddia izleyiciyi yıktı: Ünlü oyuncu diziden ayrılıyor mu?

02.12.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleşen Gönül Dağı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve samimi hikayesiyle cumartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alıyor. Sosyal medyada yer alan bir iddia, Gönül Dağı izleyicisini üzdü.

Gönül Dağı'nda kahreden veda! O iddia izleyiciyi yıktı: Ünlü oyuncu diziden ayrılıyor mu?

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Gönül Dağı dizisinde yakın zamanda bir ayrılık yaşanacağı öne sürüldü.

Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre Hazal Çağlar, dizinin ilerleyen bölümlerinde Gönül Dağı dizisinden ayrılacak. Dizide Ramazan'ın eşi Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar'ın senaryo icabı şehir değiştireceği, bu nedenle hikayesinin sonlanacağı öne sürüldü.

Gönül Dağı'nda kahreden veda! O iddia izleyiciyi yıktı: Ünlü oyuncu diziden ayrılıyor mu?

Gönül Dağı'nı 3 sezon boyunca reytinglerde zirveye oturtan izleyici, Hazal Çağlar'ın veda edeceği yönündeki söylentilere bir hayli üzüldü.

Gönül Dağı'nda kahreden veda! O iddia izleyiciyi yıktı: Ünlü oyuncu diziden ayrılıyor mu?

Kadir Has Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan Hazal Çağlar, Aile Hükümeti filmiyle oyunculuğa adım atmıştı.

Gönül Dağı'nda kahreden veda! O iddia izleyiciyi yıktı: Ünlü oyuncu diziden ayrılıyor mu?

Güzel oyuncu Gönül Dağı dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Gönül Dağı'nda kahreden veda! O iddia izleyiciyi yıktı: Ünlü oyuncu diziden ayrılıyor mu?

Sosyal medyada 270 binden fazla takipçisi bulunan Hazal Çağlar, paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Gönül Dağı'nda kahreden veda! O iddia izleyiciyi yıktı: Ünlü oyuncu diziden ayrılıyor mu?

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