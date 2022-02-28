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Gönül Dağı'nın Ağıtçı Hüseyin'inin yeğeni Sadakatsiz'in başrolü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

28.02.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, sıcak hikayesiyle TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alıyor. Gönül Dağı'nda 'Ağıtçı Hüseyin' karakterine hayat veren usta oyuncu Erdal Cindoruk'un yeğeni bakın kim çıktı...

Gönül Dağı'nın Ağıtçı Hüseyin'inin yeğeni Sadakatsiz'in başrolü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı 'Ağıtçı Hüseyin' karakteriyle büyük beğeni toplayan Erdal Cindoruk'un yeğeni kendisinden de ünlüymüş...

1965 yılında Adana'da dünyaya gelen Erdal Cindoruk, Adana Belediyesi Konservatuvarı'nda Tiyatro eğitimi aldı.

Gönül Dağı'nın Ağıtçı Hüseyin'inin yeğeni Sadakatsiz'in başrolü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

1981 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız dizi ve film sığdıran Erdal Cindoruk; Tatlı Hayat, Kurtlar Vadisi, Genco, Şefkat Tepe ve Aile Arasında gibi yapımlarla geniş kitlelerce tanındı.

Gönül Dağı'nın Ağıtçı Hüseyin'inin yeğeni Sadakatsiz'in başrolü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Şimdilerde başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Erdal Cindoruk'un yeğeninin Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu olduğunu duyanlar şaşkına döndü.

Gönül Dağı'nın Ağıtçı Hüseyin'inin yeğeni Sadakatsiz'in başrolü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Erdal Cindoruk'un yeğeni, Sadakatsiz dizisinin yakışıklı oyuncusu Caner Cindoruk'tan başkası değil.

Gönül Dağı'nın Ağıtçı Hüseyin'inin yeğeni Sadakatsiz'in başrolü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Caner Cindoruk, bugünlere gelmesindeki en büyük destekçisinin amcası Erdal Cindoruk olduğunu söylemişti.

Gönül Dağı'nın Ağıtçı Hüseyin'inin yeğeni Sadakatsiz'in başrolü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Genç yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Caner Cindoruk, amcası Erdal Cindoruk'un yanında Adana Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı.

Gönül Dağı'nın Ağıtçı Hüseyin'inin yeğeni Sadakatsiz'in başrolü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Maddi yetersizlikler nedeniyle oyunculuk hayallerine veda eden Caner Cindoruk, Adana'da İşletme eğitimi aldı. Ancak sonrasında içindeki oyunculuk ateşini söndüremedi ve İstanbul'da yaşayan amcası Erdal Cindoruk'un yanına taşındı.

Gönül Dağı'nın Ağıtçı Hüseyin'inin yeğeni Sadakatsiz'in başrolü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Caner Cindoruk'un abisi Taner Cindoruk da oyuncu çıktı. Taner Cindoruk, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

Gönül Dağı'nın Ağıtçı Hüseyin'inin yeğeni Sadakatsiz'in başrolü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Caner Cindoruk ve Taner Cindoruk'un küçük kardeşleri Münir Can Cindoruk ise geçtiğimiz günlerde final bölümüyle ekrana gelen El Kızı dizisinde 'Ali' karakterine hayat vermişti.

Gönül Dağı'nın Ağıtçı Hüseyin'inin yeğeni Sadakatsiz'in başrolü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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