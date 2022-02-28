Gönül Dağı'nın Ağıtçı Hüseyin'inin yeğeni Sadakatsiz'in başrolü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı 'Ağıtçı Hüseyin' karakteriyle büyük beğeni toplayan Erdal Cindoruk'un yeğeni kendisinden de ünlüymüş...

1965 yılında Adana'da dünyaya gelen Erdal Cindoruk, Adana Belediyesi Konservatuvarı'nda Tiyatro eğitimi aldı.

1981 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız dizi ve film sığdıran Erdal Cindoruk; Tatlı Hayat, Kurtlar Vadisi, Genco, Şefkat Tepe ve Aile Arasında gibi yapımlarla geniş kitlelerce tanındı.

Şimdilerde başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Erdal Cindoruk'un yeğeninin Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu olduğunu duyanlar şaşkına döndü.

Erdal Cindoruk'un yeğeni, Sadakatsiz dizisinin yakışıklı oyuncusu Caner Cindoruk'tan başkası değil.

Caner Cindoruk, bugünlere gelmesindeki en büyük destekçisinin amcası Erdal Cindoruk olduğunu söylemişti.

Genç yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Caner Cindoruk, amcası Erdal Cindoruk'un yanında Adana Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı.

Maddi yetersizlikler nedeniyle oyunculuk hayallerine veda eden Caner Cindoruk, Adana'da İşletme eğitimi aldı. Ancak sonrasında içindeki oyunculuk ateşini söndüremedi ve İstanbul'da yaşayan amcası Erdal Cindoruk'un yanına taşındı.

Caner Cindoruk'un abisi Taner Cindoruk da oyuncu çıktı. Taner Cindoruk, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

Caner Cindoruk ve Taner Cindoruk'un küçük kardeşleri Münir Can Cindoruk ise geçtiğimiz günlerde final bölümüyle ekrana gelen El Kızı dizisinde 'Ali' karakterine hayat vermişti.



