Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kız kardeşini görün! Güzelliği parmak ısırttı

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı 'Asuman' karakteriyle büyük beğeni toplayan Hazal Çağlar'ın kız kardeşi Tülay Çağlar, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

26 yaşındaki Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Ardından İstanbul Üniversitesi'nde İşletme okuyan Çağlar, kamera önü oyunculuk eğitimi de aldı.

Aile Hükümeti filmiyle ekran macerasına adım atan Hazal Çağlar, şimdilerde Gönül Dağı dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor.

Kabiliyeti ve güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Hazal Çağlar'ın kız kardeşi Tülay Çağlar'ı görenler şaşıp kaldı.

Tülay Çağlar'ın paylaşımlarına ''Güzellik genetik'', ''Su gibi kız'' ve ''Abla kardeş çok güzelsiniz'' gibi yorumlar yapılıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Tülay Çağlar, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte Tülay Çağlar'ın Instagram paylaşımları...



