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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kız kardeşini görün! Güzelliği parmak ısırttı

08.02.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Bozkırda bir Anadolu masalı'' sloganıyla ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Başrollerini Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin paylaştığı Gönül Dağı'nın yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Dizide 'Asuman' karakterine hayat veren genç oyuncu Hazal Çağlar'ın kız kardeşi, güzelliğiyle dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kız kardeşini görün! Güzelliği parmak ısırttı

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı 'Asuman' karakteriyle büyük beğeni toplayan Hazal Çağlar'ın kız kardeşi Tülay Çağlar, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

26 yaşındaki Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kız kardeşini görün! Güzelliği parmak ısırttı

Ardından İstanbul Üniversitesi'nde İşletme okuyan Çağlar, kamera önü oyunculuk eğitimi de aldı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kız kardeşini görün! Güzelliği parmak ısırttı

Aile Hükümeti filmiyle ekran macerasına adım atan Hazal Çağlar, şimdilerde Gönül Dağı dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kız kardeşini görün! Güzelliği parmak ısırttı

Kabiliyeti ve güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Hazal Çağlar'ın kız kardeşi Tülay Çağlar'ı görenler şaşıp kaldı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kız kardeşini görün! Güzelliği parmak ısırttı

Tülay Çağlar'ın paylaşımlarına ''Güzellik genetik'', ''Su gibi kız'' ve ''Abla kardeş çok güzelsiniz'' gibi yorumlar yapılıyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kız kardeşini görün! Güzelliği parmak ısırttı

Sosyal medyada epey aktif olan Tülay Çağlar, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kız kardeşini görün! Güzelliği parmak ısırttı

İşte Tülay Çağlar'ın Instagram paylaşımları...

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kız kardeşini görün! Güzelliği parmak ısırttı

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kız kardeşini görün! Güzelliği parmak ısırttı

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kız kardeşini görün! Güzelliği parmak ısırttı

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kız kardeşini görün! Güzelliği parmak ısırttı

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kız kardeşini görün! Güzelliği parmak ısırttı

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kız kardeşini görün! Güzelliği parmak ısırttı


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi Berk Atan Gülsim Ali
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