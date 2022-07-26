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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper mini eteğiyle poz verdi! "Etek yok gibi"

26.07.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Çağlar'ın, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri sayesinde yıldızı parladı. Bu rol ile son zamanların gözde isimlerinden biri olan Çağlar, sosyal medya pozlarıyla ilgiyi üzerine çekiyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper mini eteğiyle poz verdi! "Etek yok gibi"

Hazal Çağlar, bir Anadolu hikayesinin işlendiği Gönül Dağı dizisindeki Asuman rolü ile iyi bir çıkış yakaladı. Dizinin yayın hayatına ara vermesiyle sosyal medyada daha fazla aktif olan Çağlar, iddialı pozlarıyla magazin gündeminde yer aldı.

SÜPER MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Hazal Çağlar iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper mini eteğiyle poz verdi!

Süper mini eteğiyle poz veren genç oyuncuya kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper mini eteğiyle poz verdi!

O poza takipçileri, "Etek yok gibi", "Gönül dağı dizisinde en çok sevdiğim oyuncu sensin" gibi yorumlar yaptı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper mini eteğiyle poz verdi!

26 yaşındaki oyuncu son zamanlarda tatil pozlarıyla gündemden düşmedi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper mini eteğiyle poz verdi!

Dekolteli pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper mini eteğiyle poz verdi!

İşte güzel oyuncunun Instagram pozları...

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper mini eteğiyle poz verdi!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper mini eteğiyle poz verdi!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper mini eteğiyle poz verdi!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper mini eteğiyle poz verdi!

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