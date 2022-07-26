Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper mini eteğiyle poz verdi! "Etek yok gibi"

Hazal Çağlar, bir Anadolu hikayesinin işlendiği Gönül Dağı dizisindeki Asuman rolü ile iyi bir çıkış yakaladı. Dizinin yayın hayatına ara vermesiyle sosyal medyada daha fazla aktif olan Çağlar, iddialı pozlarıyla magazin gündeminde yer aldı.

SÜPER MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Hazal Çağlar iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Süper mini eteğiyle poz veren genç oyuncuya kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

O poza takipçileri, "Etek yok gibi", "Gönül dağı dizisinde en çok sevdiğim oyuncu sensin" gibi yorumlar yaptı.

26 yaşındaki oyuncu son zamanlarda tatil pozlarıyla gündemden düşmedi.

Dekolteli pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte güzel oyuncunun Instagram pozları...





