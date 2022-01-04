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Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor! Bu halini unutun

04.01.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de ekrana getirilen Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine hayat veren güzel oyuncu Nazlı Pınar Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Intagram'da bambaşka biri olan Nazlı Pınar Kaya, paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor! Bu halini unutun

Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan'ın başrollerini paylaştığı TRT1'in sevilen yapımları arasına adını yazdıran Gönül Dağı dizisi oyuncuları ile adından söz ettiriyor.

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Nazlı Pınar Kaya, Gönül Dağı dizisinde Cemile karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Zümrüdüanka, Hababam Sınıfı Yeniden, Kalbimdeki Deniz, Sonsuz Aşk ve Yetim Gönüller gibi projelerde rol almış olan Kaya, iddialı elbisesi ile yaptığı paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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