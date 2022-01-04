Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor! Bu halini unutun

Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan'ın başrollerini paylaştığı TRT1'in sevilen yapımları arasına adını yazdıran Gönül Dağı dizisi oyuncuları ile adından söz ettiriyor.

Nazlı Pınar Kaya, Gönül Dağı dizisinde Cemile karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Zümrüdüanka, Hababam Sınıfı Yeniden, Kalbimdeki Deniz, Sonsuz Aşk ve Yetim Gönüller gibi projelerde rol almış olan Kaya, iddialı elbisesi ile yaptığı paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.



