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Gönül Dağı'nın Dilek'i beğenileri topluyor! Gülsim Ali bakın meğer kimmiş!

17.12.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların yakından takip edilen ismi Gülsim Ali'nin, Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek rolü ile yıldızı parladı. Instagram'da 1.6 milyon takipçisi için paylaştığı pozları binlerce beğeni alıyor. Oyunculuk kariyeri boyunca çeşitli projelerde yer alan Gülsim Ali bakın meğer kimmiş...

Gönül Dağı'nın Dilek'i beğenileri topluyor! Gülsim Ali bakın meğer kimmiş!

Rusçuk, Bulgaristan doğumlu Gülsim Ali son zamanlarda ekranların aranan yüzlerinden. Gönül Dağı dizisindeki 'Dilek' rolü ile büyük çıkış yaşayan Gülsim Ali Hanım Köylü ve Seddülbahir 32 Saat projelerinde de başrolü üstlenmişti. Gülsim Ali'nin kim olduğu öğrenenleri şaşırttı.

GÜLSİM ALİ BAKIN KİM ÇIKTI

Oyunculuğa 2012 yılında adın atan Gülsim Ali, Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçilmiş. Şimdilerde Türkiye'de en çok takip edilen isimlerden biri olan Gülsim Ali Instagram pozlarıyla binlerce beğeni topluyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i beğenileri topluyor! Gülsim Ali bakın meğer kimmiş!

18 Şubat 1995 doğumlu Gülsim Ali Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gülsim Ali Türkçe, Bulgarca, İngilizce ve Japonca biliyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i beğenileri topluyor! Gülsim Ali bakın meğer kimmiş!

Son Yaz - Balkanlar, Son Çıkış, Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid gibi projelerde rol aldı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i beğenileri topluyor! Gülsim Ali bakın meğer kimmiş!

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Gülsim Ali, geçtiğimiz günlerde paylaştığı kırmızı elbisesi ile yüz binlerce beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gönül Dağı'nın Dilek'i beğenileri topluyor! Gülsim Ali bakın meğer kimmiş!

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
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