Gönül Dağı'nın Dilek'i beğenileri topluyor! Gülsim Ali bakın meğer kimmiş!

Rusçuk, Bulgaristan doğumlu Gülsim Ali son zamanlarda ekranların aranan yüzlerinden. Gönül Dağı dizisindeki 'Dilek' rolü ile büyük çıkış yaşayan Gülsim Ali Hanım Köylü ve Seddülbahir 32 Saat projelerinde de başrolü üstlenmişti. Gülsim Ali'nin kim olduğu öğrenenleri şaşırttı.

GÜLSİM ALİ BAKIN KİM ÇIKTI

Oyunculuğa 2012 yılında adın atan Gülsim Ali, Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçilmiş. Şimdilerde Türkiye'de en çok takip edilen isimlerden biri olan Gülsim Ali Instagram pozlarıyla binlerce beğeni topluyor.

18 Şubat 1995 doğumlu Gülsim Ali Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gülsim Ali Türkçe, Bulgarca, İngilizce ve Japonca biliyor.

Son Yaz - Balkanlar, Son Çıkış, Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid gibi projelerde rol aldı.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Gülsim Ali, geçtiğimiz günlerde paylaştığı kırmızı elbisesi ile yüz binlerce beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.





