Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini etekli pozunu paylaştı! 'Sen neymişsin köylü kızı'

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Meryem karakteriyle seyirciyi çileden çıkan Sevilay Gültekin, siyah mini elbiseli pozuyla görenleri şaşırttı. Sevilay Gültekin'in iddialı paylaşımları, yorum yağmuruna tutuldu.

Gönül Dağı'nda görme engelli bir kızı canlandıran Sevilay Gültekin, gözleri açıldıktan sonra kendisine büyük bir aşkla bağlı olan Rıfat'ı istemeyerek, izleyicileri isyan ettirmişti.

Dizide, köyde doğup büyüyen bir genç kıza hayat veren Sevilay Gültekin'in kameralar ardındaki görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Instagram'da 40 binden fazla takipçisi bulunan genç oyuncunun paylaşımlarına ''Sen neymişsin köylü kızı'', ''Rus kadınlarına benziyorsunuz'' ve ''Bu halini görünce bir tuhaf oldum'' gibi yorumlar yapılıyor.

25 yaşındaki Sevilay Gültekin, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Sonrasında diksiyon ve oyunculuk kursuna kaydolan Gültekin, 2018 yılında rol aldığı Yeni Gelin dizisiyle ekran yolculuğunu başlattı.

Genç oyuncu, 2019 yılında ise Elimi Bırakma dizisinde Sumru karakterine hayat verdi.

Gültekin, şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle adından söz ettiriyor.



