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Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini etekli pozunu paylaştı! 'Sen neymişsin köylü kızı'

17.10.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu ve Nazlı Pınar Kaya'nın paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle tanınırlığını arttıran genç oyuncu Sevilay Gültekin, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Sevilay Gültekin, katıldığı bir nişan töreninde tercih ettiği siyah mini elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini etekli pozunu paylaştı! 'Sen neymişsin köylü kızı'

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Meryem karakteriyle seyirciyi çileden çıkan Sevilay Gültekin, siyah mini elbiseli pozuyla görenleri şaşırttı. Sevilay Gültekin'in iddialı paylaşımları, yorum yağmuruna tutuldu.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini etekli pozunu paylaştı! 'Sen neymişsin köylü kızı'

Gönül Dağı'nda görme engelli bir kızı canlandıran Sevilay Gültekin, gözleri açıldıktan sonra kendisine büyük bir aşkla bağlı olan Rıfat'ı istemeyerek, izleyicileri isyan ettirmişti.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini etekli pozunu paylaştı! 'Sen neymişsin köylü kızı'

Dizide, köyde doğup büyüyen bir genç kıza hayat veren Sevilay Gültekin'in kameralar ardındaki görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini etekli pozunu paylaştı! 'Sen neymişsin köylü kızı'

Instagram'da 40 binden fazla takipçisi bulunan genç oyuncunun paylaşımlarına ''Sen neymişsin köylü kızı'', ''Rus kadınlarına benziyorsunuz'' ve ''Bu halini görünce bir tuhaf oldum'' gibi yorumlar yapılıyor.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini etekli pozunu paylaştı! 'Sen neymişsin köylü kızı'

25 yaşındaki Sevilay Gültekin, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini etekli pozunu paylaştı! 'Sen neymişsin köylü kızı'

Sonrasında diksiyon ve oyunculuk kursuna kaydolan Gültekin, 2018 yılında rol aldığı Yeni Gelin dizisiyle ekran yolculuğunu başlattı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini etekli pozunu paylaştı! 'Sen neymişsin köylü kızı'

Genç oyuncu, 2019 yılında ise Elimi Bırakma dizisinde Sumru karakterine hayat verdi.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini etekli pozunu paylaştı! 'Sen neymişsin köylü kızı'

Gültekin, şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle adından söz ettiriyor.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini etekli pozunu paylaştı! 'Sen neymişsin köylü kızı'

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini etekli pozunu paylaştı! 'Sen neymişsin köylü kızı'


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