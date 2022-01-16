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Gönül Dağı'nın Veysel'i kimdir? Semih Ertürk nereli ve kaç yaşında? Boyu kaç?

16.01.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semih Ertürk, TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Gönül Dağı'nda 'Veysel' rolüne hayat veriyor. Oyunculuğuyla oldukça konuşulan Ertürk birçok proje ile kamera önüne geçti. 176 boyundaki Semih Ertürk kariyerine reklam projelerinde yer alarak başladı.

Gönül Dağı'nın Veysel'i kimdir? Semih Ertürk nereli ve kaç yaşında? Boyu kaç?

Gönül Dağı'nın Veysel'i, Semih Ertürk, 17 Ekim 2020'den bu yana, komedi dizisi olan Gönül Dağı'nda oynuyor. Mehmetçik Kutlu Zafer, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yok Artık gibi projelerle de ekran önünde yer alan Ertürk, sinema ve dizi oyuncusudur.

SEMİH ERTÜRK KİMDİR?

14 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğan Semih Ertürk 28 yaşındadır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde aldı. Reklam filmleriyle kamera önü çalışmalarına adım atan Ertürk, 2015'te 'Yok Artık' filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Gönül Dağı'nın Veysel'i kimdir? Semih Ertürk nereli ve kaç yaşında? Boyu kaç?

Reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Taner' karakterini canlandırdı.

Gönül Dağı'nın Veysel'i kimdir? Semih Ertürk nereli ve kaç yaşında? Boyu kaç?

Instagram'da 'semiherturk' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 152 bin takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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