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Gönül Dağı'nın yıldızı Serkan Kuru sessiz sedasız boşandı

05.07.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru ile Gökcan Gökmen'den üzücü haber. Başarılı oyuncu geçen hafta tek celsede sessiz sedasız boşandı.

Gönül Dağı'nın yıldızı Serkan Kuru sessiz sedasız boşandı

TRT 1'nin reyting rekortmeni dizisi "Gönül Dağı"nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru cephesinden kötü bir haber geldi. Başarılı oyuncu geçen hafta tek celsede sessiz sedasız boşandı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir dönem "Arka Sokaklar" dizisinde de rol alan meslektaşı Gökcan Gökmen'le evlenen ve bir kız çocuğu babası olan Kuru, eşiyle yaşadığı fikir anlaşmazlıkları yüzünden anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.İkili "Hatçe Sosyetede", "Kaşıkçı Güzeli" gibi projelerde beraber rol aldıktan sonra nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir kızı var.

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Anahtar Kelimeler:
gönül dağı
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