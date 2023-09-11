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Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya diziye veda etti

11.09.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha yaşandı. Ecem Özkaya 3 yıldır oynadığı karaktere veda etti. Özkaya, "Zahide! Birbirimizi giydiğimiz her an müthiş şeyler öğrendim senden. iyi ki geçtin hayatımdan" dedi.

Gönül Dağı'nda Zahide karakteriyle boy gösteren Ecem Özkaya diziye veda etti.

Zaman atlamasının yaşanacağı dizide "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, senaryo gereği projeden ayrıldı. Sosyal medya hesabından rolüne veda eden oyuncu, tüm ekibe de teşekkür etti.

Ekran Alıntısı

Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Ecem Özkaya, "Dile kolay 3 yıl, çok yol, fazla emek ve sayısız hikaye… Teşekkürler Gönül Dağı yolun açık olsun. Bu zamana kadar çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Ve Zahide! Birbirimizi giydiğimiz her an müthiş şeyler öğrendim senden. İyi ki geçtin hayatımdan" ifadelerini kullandı.

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Oyuncunun paylaşımına rol arkadaşlarından da destek yorumları geldi.

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