Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Veysel rolüne hayat veren Semih Ertürk'ün kim olduğu merak konusu oldu. Komedi dizisi Gönül Dağı 17 Ekim 2020'den beri ekranlarda yer alıyor. Peki Gönül Dağı Veysel kimdir? Semih Ertürk kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SEMİH ERTÜRK KİMDİR?

14 Ekim 1993, İstanbul doğumlu Semih Ertürk 28 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü tamamlayan Ertürk sinema ve dizi film oyuncusudur. Ertürk kamera önü çalışmalarına önce reklam filmlerinde başladı. Ardından 2015'te 'Yok Artık' sinema filminde oynadı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu ve Can Gürzap'ın yer aldığı popüler dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) 'Taner' rolüne hayat verdi. Semih Ertürk Instagram'da, 'semiherturk' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 133 bin takipçisi bulunuyor.

SEMİH ERTÜRK'ÜN ROL ALDIĞI VE DİZİLER

Gönül Dağı (Veysel, TV Dizisi 2020)

Mehmetçik Kutlu Zafer (Said, TV Dizisi 2018)

Mehmetçik Kutulamare (Said, TV Dizisi 2017)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Taner, TV Dizisi)

Yok Artık (Apaçi, Sinema Filmi 2015)

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?