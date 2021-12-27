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Gönül Yazar Alâeddin Yavaşça ile olan anısını anlattı! "Beni ölümden kurtardı"

27.12.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Yazar, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça ile ilgili bir anısını anlattı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Alâeddin Yavaşça'nın hayatını kurtardığını itiraf eden Gönül Yazar, "Benim doktorumdu. Doğumuma tam bir hafta vardı, meğer çocuk karnımda ölmüş. Dursaymış zehirleyip beni de öldürürmüş. O çocuğu Alâeddin Yavaşça aldı ve beni ölümden kurtardı" dedi.

Gönül Yazar Alâeddin Yavaşça ile olan anısını anlattı! "Beni ölümden kurtardı"

Gönül Yazar, Onur Akay'a özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Alâeddin Yavaşça ile ilgili anılarını anlatan Gönül Yazar, şaşırtan bir itirafta bulundu.

"BENİ ÖLÜMDEN KURTARDI"

Onur Akay'la konuşan Yazar, "Alâeddin Yavaşça'nın şarkılarını plağa en çok okuyan benim. Şarkılarını filmlerde ve sahnelerde okudum. Ayrıca benim doktorumdu. Doğumuma tam bir hafta vardı, meğer çocuk karnımda ölmüş. Dursaymış zehirleyip beni de öldürürmüş. O çocuğu Alâeddin Yavaşça aldı ve beni ölümden kurtardı" dedi.

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