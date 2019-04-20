Gönül Yazar'dan üzücü haber

“Taş Bebek” lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar’ın hastaneye yatırıldığını duyuran ve Yazar’ın hastanede çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Akay, “Efsane sanatçılarımızdan Gönül Yazar, bugünlerde sağlık sorunları ile uğraşıyor.

14 Nisan’da hastanede kontrolleri yapıldı ve Safra kesesi taş dolu olduğu anlaşılan Yazar’ın, ameliyata alınmasına karar verildi ancak eve gönderilmişti. Gönül Hanım, dün bulantı nedeni ile tekrar hastaneye yatırıldı ve kan değerlerine bakılıyor. Zor günler geçiren usta sanatçımızı sevenleri bir an olsun yalnız bırakmıyor. Ben de kendisine acil şifalar diliyorum.” açıklamasını yaptı.

