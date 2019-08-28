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Gönül Yazar: İnşallah telli duvaklı gelin olurum

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 10:40 | Son Güncelleme

Türk Sanat Müziği’nin efsane seslerinden Gönül Yazar, 24 yılın ardından geçtiğimiz akşam Kırklareli'nde düzenlenen festivalde sahne aldı. 83 yaşındaki Yazar, gelin olmak istediğini belirtti.

Gönül Yazar: İnşallah telli duvaklı gelin olurum

Festivale katılan 10 bin kişinin alkışları eşliğinde sahneye çıkan müzik dünyasının ‘Taş Bebek’ lakabıyla anılan Gönül Yazar, sahnede alkış tufanına tutuldu. Yazar, bu manzara karşısında duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı. Sanatçı, seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserleriyle izleyenleri mest etti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA İLİŞKİ YAŞADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Gönül Yazar'ın sahnesine iddialı açıklamaları damga vurdu. Sözcü'de yer alan habere göre, daha önce kalbinde biri olduğunu ve kısa bir süredir beraber olduğunu belirten Gönül Yazar, ; “İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum” sözleriyle izleyenlerden büyük alkış aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Yazar gelinlik

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