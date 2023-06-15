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Gönüllerin yıldızıydı! MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı belli oldu

15.06.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star izleyici ile buluştu. Yeni kadronun eski yarışmacı ve şampiyonlardan oluşacağı MasterChef All Star'da Kıvanç, Eda, F. Batuhan, Suna, Güzide ve Batuhan hünerlerini sergiledi. Yarışmada ana kadroya giren ilk yarışmacı Mehmet Yalçınkaya tarafından açıklandı. Ünlü şef, "All Star'a hoş geldin" diyerek güzel gelişmeyi duyurdu.

Gönüllerin yıldızıydı! MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı belli oldu

MasterChef All Star ilk bölümüyle nefes kesen anlara sahne oldu. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen yemek yarışması MasterChef All Star'da jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Yılmaz Öztürk belirlenen süre zarfında ana kadroya girmek için yemek yapan yarışmacıların tabaklarını değerlendirdi.

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Kıvanç, Eda, F. Batuhan, Suna, Güzide ve Batuhan'ın rekabet ettiği ilk programda yarışmacıların heyecanlı oldukları görüldü.

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YARATICILIK TABAĞI HAZIRLADILAR

Bu 6 isim, havuç ve tarçın ile yaratıcılık tabağı hazırladı. Mehmet Şef, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Havuç ve tarçınla tatlı yapmayacaksınız. Sizden tuzlu yemek istiyoruz. Tatlı kesinlikle istemiyoruz. Bununla istediğinizi yapabilirsiniz. Markete gideceksiniz ve üç dakikada alışveriş yapacaksınız. All Star'a yakışır yaratıcı bir tabak istiyoruz''

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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İLK YARIŞMACI AÇIKLANDI

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu.

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Güzide ismi açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok teşekkür ediyorum. Çok güçlü rakiplerim var ama ben onlardan önce çıktım. Şimdi yukarıdan onların ne yapabildiğini izlyeceğim. Adımı altın harflerle yazdırdım. Birinci çıktığım için çok mutluyum"

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