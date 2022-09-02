Gonva Vuslateri'nin doğum günü paylaşımına ünlülerden yorum yağdı! Ayaklarındaki yaralar dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir nikahta iddialı tarzıyla dikkat çeken oyuncu Gonca Vuslateri , son paylaşımıyla dikkat çekti.

Instagram hesabından 36. yaş gününü kutlayan Vuslateri, evinde nazara karşı adaçayı ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımına, "Nazar değmesin diye adaçayı yakarken evi yakmaktır hayat! İyi ki doğdum be! Bu yıl hayvanlar için yardım yapıyoruz. Ben çok şükür iyiyim" notunu düştü.

Paylaşımda Vuslateri'nin ayaklarındaki yara dikkatlerden kaçmazken, pek çok ünlü isim de tebrik mesajı yazdı.





