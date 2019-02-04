Google açıkladı... Bakın 28 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında en çok neler aranmış!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 04.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

Google, Türkiye genelinde 28 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında en çok nelerin arandığını açıkladı. İlk sırada 'Adana'da deprem' araması yer alırken, bakın listeye başka neler girdi...

Google açıkladı... Bakın 28 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında en çok neler aranmış!

Google, Türkiye genelinde yapılan yoğun aramaların bir listesini açıkladı. Adana'da meydana gelen depremin başı çektiği en çok arananlar listesinde Barış Manço da yine yoğun aramalarda öne çıkanlardan sadece biri.

Google Arama Trendleri 28 Ocak - 4 Şubat 2019

Adana'da deprem

Barış Manço

Transfer haberleri, KAP

Itır Esen

İlk Atama, Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Kılavuzu

Organize İşler 2

Aslı Turanlı, Ata Demirer

İskender Evrenesoğlu

Seda Ocak

Mine Tugay

Mavi Balina

Fatih Portakal

Arda Turan, Berkay

Hazal Kaya, Ali Atay

Murat Ceylan

Nagehan Şaşmaz

Nurettin Soyer

SMA hastalığı

TÜİK, Türkiye nüfusu

YÖKDİL Sınavı

Bahar Candan

Turgut Arseven

Hikmet Tuğsuz

İbrahim Dülger

Defne Joy Foster

Kıdem tazminatı vergi iadesi

Avrasya Tüneli fiyatı

Özdemir Asaf

Mine Kılıç

İlknur Soydaş

PARTNERKızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...Kızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...
Kingdom Hearts 3’ün “Face My Fears” Özel Videosu YayınlandıKingdom Hearts 3’ün “Face My Fears” Özel Videosu Yayınlandı
Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, Switch’e GeliyorYu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, Switch’e Geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google arama motoru arama trendleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Resmen açıklandı! Kapanıyor... İşte yapmanız gerekenler!

Resmen açıklandı! Kapanıyor... İşte yapmanız gerekenler!

Anlattıkları yürek yakıyor: Ölü kıyafeti giyerek büyüdüm

Anlattıkları yürek yakıyor: Ölü kıyafeti giyerek büyüdüm

Osmanlı torunu Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı oluyor

Osmanlı torunu Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı oluyor

Yatak performansıyla olay oldu

Yatak performansıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kingdom Hearts 3’ün “Face My Fears” Özel Videosu Yayınlandı

Kingdom Hearts 3’ün “Face My Fears” Özel Videosu Yayınlandı

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, Switch’e Geliyor

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, Switch’e Geliyor

Mortal Kombat 11 Oyun İçi Eşyalar Sadece Kozmetik Olacak

Mortal Kombat 11 Oyun İçi Eşyalar Sadece Kozmetik Olacak

Bugünden itibaren telefonlarda artık bedava! İndirin...

Bu sabah haberi alan binlerce kişi oraya akın etti! Bedava...

WhatsApp'ın iOS sürümü güncellendi... Face ID ve Touch ID desteği geliyor!

iPhone’lar için WhatsApp’ta yeni özellikler!

Galaxy S10E görselleri sızdırıldı

Galaxy S10E görselleri sızdırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.