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'Google'dan sildirmek isterdim' deyip itiraf etti! İrem Derici'den ilginç açıklama! 'Görsem balgam atarım...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
01.11.2024 14:33
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Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın programına konuk olan ünlü şarkıcı İrem Derici'den samimi itiraflar geldi. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü isimn Google'dan sildirmek istediği şeyi açıkladı.

'Google'dan sildirmek isterdim' deyip itiraf etti! İrem Derici'den ilginç açıklama! 'Görsem balgam atarım...'

Şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran ünlü şarkıcı İrem Derici, dobralığı ve yaşadığı aşklarla sık sık magazin gündemini meşgul eden bir isim. İlişkileriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde çocuk itirafıyla herkesi şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı "Benim istesem de çocuğum olmuyor. Rutin bir kontrole gittim. Doktorum 'Geçen sene aşırı yumurtluyordun şu an yumurtlamıyorsun. 2-3 tane gözüküyor. Eğer ileride çocuk isteğin varsa bizim bunları dondurmamız lazım.' dedi. Evlilik düşünmüyorum, çocuk istemiyorum ama insan bir korku içine giriyor." demişti.

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Şaşırtan çocuk itirafı! "Şansımı kaybettim..." Şaşırtan çocuk itirafı! "Şansımı kaybettim..."

Şansını kaybettiğini söyleyen Derici, şimdi ise yeni bir itirafla gündeme geldi. Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın programında samimi açıklamalar yaptı.

"O FOTOĞRAFLARI SİLMEK İSTERDİM"

Derici programda, “Hayatımda ‘biraz toparlansa daha iyi olur’ diyeceğim şey gönül işlerim olurdu. Kalbim ‘Bu iş yerinde grev vardır’ diye bir yazı tutsa da bana iki sene işlerime daha çok adapte olsam. Google’da İrem Derici’nin sevgilileri yazınca çıkan fotoğraflar bir aile albümüne döndü. Döndür döndür bitmiyor. Onları hafızamdan değil ama Google’dan silmek isterdim. Yorgun bir kalbe ve ruha sahibim. Onları biraz dinlendirmem lazım.” dedi.

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İrem Derici, “Görsem yüzüne bile bakmam diyeceğin biri var mı?" sorusuna ise "Daha kötüsü var görsem balgam atarım suratına ve bildiğim bütün küfürleri ki bu dağarcık bende geniştir bilirsin ederim diyeceklerim de var. Hırsımın geçmedikleri, hâlâ sinirli olduklarım da beni niye bu hale getirdiniz dediklerim de var." yanıtını verdi.

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İrem Derici
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