Google E-Tablolar nedir, nasıl kullanılır? Google E-Tablolar ile neler yapılabilir?

Çevrim içi ortamda tablo oluşturma, veri işleme ve hazırlanan dosyaları düzenleme gibi işlemleri tamamlama şansı sunan Google E-Tablolar, uygulama üzerinden de kullanılabilir. Google hesabıyla E-Tablolar’a giriş yapıldıktan sonra çizelge ve yıllık bütçe gibi çeşitli şablonlardan yardım alınarak kısa sürede veri girişi tamamlanabilir. Bu hesap tablosu uygulamasıyla formül işlevlerini kullanmak mümkünken aynı zamanda grafik ve pivot tablo oluşturmak da söz konusudur. Birden fazla kullanıcının dosya üzerinde düzenleme yapabildiği Google Sheets detaylı olarak incelenirken formüller, şablonlar, menüler, dosya işlemleri gibi alt başlıklara değinilmesi gerekir.
Bir hesap tablosu uygulaması olan E-Tablolar, Google tarafından geliştirilmişken Sheets olarak da adlandırılır. Bu tablo uygulamasının Microsoft Office programları arasında yer alan Excel ile benzerlik gösterdiği söylenir. Yine Apple Numbers uygulamasıyla da aynı benzer görevlerin yerine getirilmesini sağlayan Google E-Tablolar ücretsiz olarak kullanılabilir. Çevrim içi ortamdan erişim sağlanabilen Google Sheets, aynı zamanda uygulama formatında cihaz sistemine indirilebilen hesap tablosu hizmetlerindendir. Web tabanlı bir ofis yazılımı paketinin parçası olan E-Tablolar pek çok işlevi içermekteyken farklı şablonlarla tablo hazırlanmasını mümkün kılar.
Google tarafından sunulan ücretsiz web tabanlı hizmetlerden biri olan E-Tablolar sayesinde Microsoft Excel aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin neredeyse tamamı kullanılabilir. Bu hesap tablosu uygulaması temelde farklı formül işlevlerinin kullanılmasını ve tablo oluşturularak veri işleme sürecinin tamamlanmasını sağlar. Manuel olarak formül oluşturulabilen E-tablolar kapsamındaki işlevlerin dil seçeneği, İngilizcenin yanı sıra 21 ayrı dili destekler. “Google E-tablolar ile neler yapılabilir?” diyenlere aktarılması gereken bazı işlevler ve özelliklerse aşağıdaki gibidir:
Google Sheets sisteminde yer alan formüller faiz hesaplama, belirli bir aralıktaki sayıları toplama, ortalama alma gibi işlevlerin kısa sürede tamamlanmasını sağlar. Bu web tabanlı e-tablo oluşturma uygulamasında alt/üst toplam alma, getiri ve yüzde hesaplama formülleri de mevcuttur. Google E-tablolar ile erişim sağlanan formüllerin bir kısmı uygulama üzerindeki adlarıyla aşağıda listelenmiştir:
Google Sheets şablonları oldukça çeşitlidir. Bu şablonlar sayesinde taslak durumundaki tablolar doğrudan kişiselleştirilebilir. Uygulamanın E-tablo oluşturma ve veri işleme sürecini kolaylaştıran şablon türleri aşağıda belirtilmiştir:
Google Sheets doğrudan çevrim içi ortamda kullanılabilir. Bunun için ilk olarak Google E-Tablolar giriş işleminin tamamlanması amacıyla arama motoru üzerinden siteye erişim sağlanmalıdır. Bununla birlikte Google Drive üzerinden “Yeni” butonuna tıklanarak E-Tablolar sayfasına geçiş yapılabilir. “Google E-tablolar'a nasıl giriş yapılır?” diyenlere sunulan bir diğer seçenek ise bu hizmetin uygulama dosyasının indirilmesi ve cihaz üzerinden direkt olarak kullanılmasıdır. Bunun için cihazın uygulama marketinden Sheets (E-tablolar) uygulamasının indirilmesi ve Google hesabıyla sisteme giriş yapılması yeterlidir.
Google Sheets ile tablo oluşturmaya başlayacak olan kullanıcılar izlenmesi gereken temel adımları araştırır. Uygulamadan veya direkt olarak çevrim içi ortamdan Google E-Tablolar’a erişme adımını tamamlayan bir kullanıcı ana ekranla karşılaşır. Burada yer alan “Yeni” simgesine tıklayarak e-tablo oluşturmak mümkündür. Ardından “E-Tablo nasıl düzenlenir?” sorusuna yanıt olan aşağıdaki menüler kullanılabilir:
Google Sheets uygulamasına direkt olarak arama motoru sorgusuyla erişim sağlanması mümkündür. Bununla birlikte “https://sheets.google.com” veya "https://docs.google.com/" adresi arama çubuğuna yapıştırıldığı takdirde enter tuşuna tıklanarak Google E-Tablolar’a ulaşılır. Bu tablo oluşturma hizmetinin uygulamasını cihaz sistemine indirmek isteyen kişiler ise pratik adımları içeren işlemi tamamlamalıdır.
İlk olarak kullanılan iOS, Android veya Windows işletim sistemine sahip olan cihazın uygulama marketine giriş yapılmalıdır. Ardından arama butonuna Google Sheets (E-Tablolar) yazıldıktan sonra ekrana gelen uygulama yüklenebilir. Google E-Tablolar indir işlemi tamamlandıktan sonra direkt olarak kullanıcı hesabıyla sisteme giriş yapılması mümkündür.
Google E-Tablolar üzerinde hazırladığı bir dosyayı cihaz sistemine yüklemek isteyen kişilerin yalnızca “Dosya” butonunu kullanmaları yeterlidir. Bu butona tıklayan kişiler “İndir” seçeneğini görecektir. Ardından cihaz sistemine mevcut dosya adıyla yüklenen tablo çeşitli platformlarda paylaşılabilir. Ayrıca Google E-Tablolar kapsamında oluşturulan bir dosya farklı formatlarda indirilebilir.
Google Sheets üzerinden hazırladığı tabloyu yanlışlıkla silen bir kullanıcı, bu uygulamada mevcut olan sürüm geçmişi seçeneğinden yararlanarak kurtarma işlemini gerçekleştirebilir. Dosyaya sağ tıklanarak “sürüm geçmişi” işleviyle önceki versiyonların görüntülenmesi ve “geri dön” ya da “kurtar” seçeneklerinin kullanılması mümkündür. Aynı işleve dosya sayfası açıkken sağ üst kısımda yer alan saat simgesinden de erişim sağlanır.