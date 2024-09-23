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Google E-Tablolar nedir, nasıl kullanılır? Google E-Tablolar ile neler yapılabilir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
22.09.2024 12:41
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Google Sheets olarak adlandırılan ve Türkçesi E-Tablolar olan web tabanlı hizmet sayesinde tablo ve grafik oluşturma işlemleri yapılabilir. Bu uygulamada formüller, şablonlar, menüler ve işlevler mevcuttur. Söz edilen özellikler sayesinde oluşturulan tablonun işlevsel kılınması ve kişiselleştirilmesi mümkündür. Google hesabıyla giriş yapılabilen E-Tablolar’da hazırlanan dosyalar birden fazla kullanıcı tarafından da düzenlenebilir.

Google E-Tablolar nedir, nasıl kullanılır? Google E-Tablolar ile neler yapılabilir?

İçindekiler

  • Google E-Tablolar nedir?
  • Google E-Tablolar ne işe yarar?
  • Google E-Tablo formülleri nelerdir?
  • Google E-Tablolar şablonlar nelerdir?
  • Google E-Tablolar nasıl kullanılır?
  • Google E-Tablolar nasıl oluşturulur?
  • E-Tablolar nerede?
  • E-Tablo dosyası nasıl indirilir?
  • E-Tablolar silindi nasıl geri getirebilirim?

Çevrim içi ortamda tablo oluşturma, veri işleme ve hazırlanan dosyaları düzenleme gibi işlemleri tamamlama şansı sunan Google E-Tablolar, uygulama üzerinden de kullanılabilir. Google hesabıyla E-Tablolar’a giriş yapıldıktan sonra çizelge ve yıllık bütçe gibi çeşitli şablonlardan yardım alınarak kısa sürede veri girişi tamamlanabilir. Bu hesap tablosu uygulamasıyla formül işlevlerini kullanmak mümkünken aynı zamanda grafik ve pivot tablo oluşturmak da söz konusudur. Birden fazla kullanıcının dosya üzerinde düzenleme yapabildiği Google Sheets detaylı olarak incelenirken formüller, şablonlar, menüler, dosya işlemleri gibi alt başlıklara değinilmesi gerekir.

Google E-Tablolar nedir?

Bir hesap tablosu uygulaması olan E-Tablolar, Google tarafından geliştirilmişken Sheets olarak da adlandırılır. Bu tablo uygulamasının Microsoft Office programları arasında yer alan Excel ile benzerlik gösterdiği söylenir. Yine Apple Numbers uygulamasıyla da aynı benzer görevlerin yerine getirilmesini sağlayan Google E-Tablolar ücretsiz olarak kullanılabilir. Çevrim içi ortamdan erişim sağlanabilen Google Sheets, aynı zamanda uygulama formatında cihaz sistemine indirilebilen hesap tablosu hizmetlerindendir. Web tabanlı bir ofis yazılımı paketinin parçası olan E-Tablolar pek çok işlevi içermekteyken farklı şablonlarla tablo hazırlanmasını mümkün kılar.

Google E-Tablolar ne işe yarar?

Google tarafından sunulan ücretsiz web tabanlı hizmetlerden biri olan E-Tablolar sayesinde Microsoft Excel aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin neredeyse tamamı kullanılabilir. Bu hesap tablosu uygulaması temelde farklı formül işlevlerinin kullanılmasını ve tablo oluşturularak veri işleme sürecinin tamamlanmasını sağlar. Manuel olarak formül oluşturulabilen E-tablolar kapsamındaki işlevlerin dil seçeneği, İngilizcenin yanı sıra 21 ayrı dili destekler. “Google E-tablolar ile neler yapılabilir?” diyenlere aktarılması gereken bazı işlevler ve özelliklerse aşağıdaki gibidir:

  • Temelde veri işleme ve sayıları dize sistemindeki formüllerle hesaplama şansı sunan Google Sheets mevcut tabloları düzenleme imkanı da tanır.
  • Bu uygulamayla hazırlanan tabloların cihaz sistemine yüklenmesi veya başka platformlar üzerinden paylaşılması uygundur.
  • Google Sheets üzerinden tablolara işlenen verilere not düşmek, bağlantı eklemek ya da grafik oluşturmak mümkündür.
  • Bu sistemde oluşturulan çevrim içi tablolar birden fazla kullanıcı tarafından düzenlenebilir.
  • Sisteme eklenen Gemini yapay zeka modeli sayesinde çevrim içi tablolar hazırlanırken verilerin işlenmesinde asistan desteği alınabilir.

Google E-Tablo formülleri nelerdir?

Google Sheets sisteminde yer alan formüller faiz hesaplama, belirli bir aralıktaki sayıları toplama, ortalama alma gibi işlevlerin kısa sürede tamamlanmasını sağlar. Bu web tabanlı e-tablo oluşturma uygulamasında alt/üst toplam alma, getiri ve yüzde hesaplama formülleri de mevcuttur. Google E-tablolar ile erişim sağlanan formüllerin bir kısmı uygulama üzerindeki adlarıyla aşağıda listelenmiştir:

  • DÜŞEYARA
  • KAÇINCI
  • SATIRSAY
  • SÜTUNSAY
  • TODOLLARS
  • EHATA
  • DÇARP
  • EĞİLİM
  • TOPLA.ÇARPIM
  • ANAPARAÖDEMESİ
  • DEĞERVADE
  • GERÇEKFAİZV
  • PERMÜTASYONA
  • ÇOKEĞERORTALAMA
  • ORTALAMA

Google E-Tablolar şablonlar nelerdir?

Google Sheets şablonları oldukça çeşitlidir. Bu şablonlar sayesinde taslak durumundaki tablolar doğrudan kişiselleştirilebilir. Uygulamanın E-tablo oluşturma ve veri işleme sürecini kolaylaştıran şablon türleri aşağıda belirtilmiştir:

  • Yapılacaklar Listesi, Çizelge
  • Aylık Bütçe, Yıllık Bütçe
  • Artılar ve Eksiler, Düğün Planlayıcı
  • Google Finans Yatırım Takibi, Takım Listesi
  • Seyahat Planlayıcı, Gider Raporu
  • Gantt Şeması, Ödev Takibi
  • Not Defteri, Proje Zaman Çizelgesi
  • Yoklama, Satın Alma Siparişi
  • Fatura, Çalışan Vardiya Çizelgesi

Google E-Tablolar nasıl kullanılır?

Google Sheets doğrudan çevrim içi ortamda kullanılabilir. Bunun için ilk olarak Google E-Tablolar giriş işleminin tamamlanması amacıyla arama motoru üzerinden siteye erişim sağlanmalıdır. Bununla birlikte Google Drive üzerinden “Yeni” butonuna tıklanarak E-Tablolar sayfasına geçiş yapılabilir. “Google E-tablolar'a nasıl giriş yapılır?” diyenlere sunulan bir diğer seçenek ise bu hizmetin uygulama dosyasının indirilmesi ve cihaz üzerinden direkt olarak kullanılmasıdır. Bunun için cihazın uygulama marketinden Sheets (E-tablolar) uygulamasının indirilmesi ve Google hesabıyla sisteme giriş yapılması yeterlidir.

Google E-Tablolar nasıl oluşturulur?

Google Sheets ile tablo oluşturmaya başlayacak olan kullanıcılar izlenmesi gereken temel adımları araştırır. Uygulamadan veya direkt olarak çevrim içi ortamdan Google E-Tablolar’a erişme adımını tamamlayan bir kullanıcı ana ekranla karşılaşır. Burada yer alan “Yeni” simgesine tıklayarak e-tablo oluşturmak mümkündür. Ardından “E-Tablo nasıl düzenlenir?” sorusuna yanıt olan aşağıdaki menüler kullanılabilir:

  • Oluşturulan e-Tablo'nun düzenlenmesi için doğrudan veri girişi yapılması ve yatay araç çubuğundaki işlevlerin kullanılması mümkündür.
  • Ayrıca fareye sağ tıklanarak "e-Tablo'ya satır/sütun veya bağlantı ekleme, hücre biçimlendirme ya da silme, yorum yapma, not düşme" özelliklerine erişilir.
  • Sayfanın üst kısmındaki yatay çubukta sıralanan işlevler ise "bold yapma, dolgu ve metin rengi seçme, kenarlık ekleme, filtre veya işlev oluşturma, grafik hazırlama" seçeneklerini içerir.
  • Sayfanın en üst kısmında yer alan "dosya, düzenle, görünüm, ekle, biçim, veri, uzantılar, yardım" menüleri de Google E-Tablolar işlevlerine ulaşılmasını sağlar.
  • "Biçim" menüsünden tablonun görünüm özelliklerinin değiştirilmesi mümkün iken, "düzenle" başlığındansa "kopyala/yapıştır" gibi basit işlevlere erişilir.
  • "Araçlar" menüsünde "form oluşturma ve yazım önerisi araçları, dosya başlığı altındaysa indir ve paylaş" seçenekleri yer almaktadır.
  • "Ekle" başlığına tıklanarak mevcut dosyaya "yeni tablo, grafik, emoji, akıllı çip, pivot tablo ve resim" gibi çeşitli ögeler dahil edilebilir.
  • "Uzantılar" menüsü eklentilere erişim sağlanmasını kolaylaştırırken "yardım" başlığındaysa "eğitim ve iyileştirme" seçenekleri mevcuttur.

E-Tablolar nerede?

Google Sheets uygulamasına direkt olarak arama motoru sorgusuyla erişim sağlanması mümkündür. Bununla birlikte “https://sheets.google.com” veya "https://docs.google.com/" adresi arama çubuğuna yapıştırıldığı takdirde enter tuşuna tıklanarak Google E-Tablolar’a ulaşılır. Bu tablo oluşturma hizmetinin uygulamasını cihaz sistemine indirmek isteyen kişiler ise pratik adımları içeren işlemi tamamlamalıdır.

İlk olarak kullanılan iOS, Android veya Windows işletim sistemine sahip olan cihazın uygulama marketine giriş yapılmalıdır. Ardından arama butonuna Google Sheets (E-Tablolar) yazıldıktan sonra ekrana gelen uygulama yüklenebilir. Google E-Tablolar indir işlemi tamamlandıktan sonra direkt olarak kullanıcı hesabıyla sisteme giriş yapılması mümkündür.

E-Tablo dosyası nasıl indirilir?

Google E-Tablolar üzerinde hazırladığı bir dosyayı cihaz sistemine yüklemek isteyen kişilerin yalnızca “Dosya” butonunu kullanmaları yeterlidir. Bu butona tıklayan kişiler “İndir” seçeneğini görecektir. Ardından cihaz sistemine mevcut dosya adıyla yüklenen tablo çeşitli platformlarda paylaşılabilir. Ayrıca Google E-Tablolar kapsamında oluşturulan bir dosya farklı formatlarda indirilebilir.

E-Tablolar silindi nasıl geri getirebilirim?

Google Sheets üzerinden hazırladığı tabloyu yanlışlıkla silen bir kullanıcı, bu uygulamada mevcut olan sürüm geçmişi seçeneğinden yararlanarak kurtarma işlemini gerçekleştirebilir. Dosyaya sağ tıklanarak “sürüm geçmişi” işleviyle önceki versiyonların görüntülenmesi ve “geri dön” ya da “kurtar” seçeneklerinin kullanılması mümkündür. Aynı işleve dosya sayfası açıkken sağ üst kısımda yer alan saat simgesinden de erişim sağlanır.

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Google tablo
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