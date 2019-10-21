Mynet Trend

Google Fotoğraflar’daki enteresan iPhone hatası!

ege.yildirim ege.yildirim
TEKNOLOJİ  | 21.10.2019 17:31 | Son Güncelleme

Android’in babası Google, iPhone kullanıcılarının Google Fotoğraflar’da fotoğraf ve video saklamasına sebep olan bir hata yüzünden gündeme geldi. Google’ın hatası nedeniyle JPEG yerine HEIC formatlı tüm iPhone fotoğraflarını Google Fotoğraflar’a ücretsiz bir şekilde yedekleyebiliyor.

Google Fotoğraflar’daki enteresan iPhone hatası!

Google Fotoğraflar iPhone Google Pixel ve Android kullanıcılarının da kullandığı Google hizmetlerinden sadece biri. iPhone’larla kaydedilen tüm fotoğraf ve videoları başarılı bir şekilde bulut ağına yedekleyen Google Fotoğraflar servisi hayli ilginç ama iPhone kullanıcılarına sunulan bir hata ile gündeme geldi. Hatta bu hata öyle bir hata ki henüz hiçbir Android telefon -ki buna Google Pixel akıllı telefonlar da dahil- bu imkanı bulamadı.

IPHONE KULLANICILARI GOOGLE FOTOĞRAFLARIN AÇIĞINDAN YARARLANDI

Pixel akıllı telefonlarını henüz geçtiğimiz hafta fırından çıkaran Google, Google Fotoğraflar hizmetinin içeriğinde bulunan bir açık nedeniyle iPhone kullanıcılarına orijinal boyutlarda görsel yedekleme imkanı veriyor. Asıl bomba olan Google Fotoğraflar’ın bu imkanı vermesi değil tabi, işin bomba kısmı bu imkanı ücretsiz bir şekilde sunması.

PEKİ GOOGLE FOTOĞRAFLAR İPHONE HATASININ NEDENİ NE?

Google Fotoğraflar iPhone açığının nedeni ise sadece dosya formatlarından kaynaklanan basit bir hata. iPhone’ların JPEG’ten daha az yer kaplayan HEIC formatı kullanması sayesinde sanki daha az yer fotoğraf varmış gibi davranan Google Fotoğraflar, böylece iPhone kullanıcılarına diğer Android kullanıcılarına nazaran daha fazla ücretsiz yedekleme alanı sunmuş oluyor. E pek tabi durumun farkına varan Android severler de Google’ı ‘’onlara var da bize yok mu?’’ nidalarıyla eleştiriyor.

GOOGLE HAREKETE GEÇTİ

iPhone yedekleme için Google Fotoğraflar kullanan bazı iPhone kullanıcılarını bir hayli mutlu eden bu durum neyse ki fazla sürmeyecek. Söz konusu hatanın farkına varan Google, küçük bir güncelleme ile bu hatanın düzeltileceğini ve ücretsiz depolama alanı kullanımının herkes için eşit olacağını duyurdu.

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
Bu kit tüm otomobilleri elektrikliye dönüştürüyor!Bu kit tüm otomobilleri elektrikliye dönüştürüyor!
NASA açıkladı! Dünya yeni bir asteroid tehdidiyle karşı karşıyaNASA açıkladı! Dünya yeni bir asteroid tehdidiyle karşı karşıya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google iPhone

En Çok Okunan Trend Haberler

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Halı sahadaki acı olay kamerada

Halı sahadaki acı olay kamerada

Diyarbakır'da tarihi değiştiren buluş!

Diyarbakır'da tarihi değiştiren buluş!

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım!

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Instagram'dan yepyeni bir özellik daha!

Instagram'dan yeni bir özellik daha! Gruplandırma dönemi başlıyor

Aranan çözüm bulundu: Bu kit tüm otomobilleri elektrikliye dönüştürüyor!

Bu kit tüm otomobilleri elektrikliye dönüştürüyor!

NASA açıkladı! Dünya yeni bir asteroid tehdidiyle karşı karşıya

NASA açıkladı! Dünya yeni bir asteroid tehdidiyle karşı karşıya

Call of Duty: Modern Warfare Yeni Battle Pass sistemini açıkladı

Call of Duty: Modern Warfare Yeni Battle Pass sistemini açıkladı

Pac-Man Party Royale, iOS cihazlara geldi

Pac-Man Party Royale, iOS cihazlara geldi

Android’de kendini gizleyen virüs tehlikesi! Milyonlarca cihaza bulaşmış olabilir

Android’de kendini gizleyen virüs tehlikesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.