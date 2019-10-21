Google Fotoğraflar’daki enteresan iPhone hatası!

Google Fotoğraflar iPhone Google Pixel ve Android kullanıcılarının da kullandığı Google hizmetlerinden sadece biri. iPhone’larla kaydedilen tüm fotoğraf ve videoları başarılı bir şekilde bulut ağına yedekleyen Google Fotoğraflar servisi hayli ilginç ama iPhone kullanıcılarına sunulan bir hata ile gündeme geldi. Hatta bu hata öyle bir hata ki henüz hiçbir Android telefon -ki buna Google Pixel akıllı telefonlar da dahil- bu imkanı bulamadı.

IPHONE KULLANICILARI GOOGLE FOTOĞRAFLARIN AÇIĞINDAN YARARLANDI

Pixel akıllı telefonlarını henüz geçtiğimiz hafta fırından çıkaran Google, Google Fotoğraflar hizmetinin içeriğinde bulunan bir açık nedeniyle iPhone kullanıcılarına orijinal boyutlarda görsel yedekleme imkanı veriyor. Asıl bomba olan Google Fotoğraflar’ın bu imkanı vermesi değil tabi, işin bomba kısmı bu imkanı ücretsiz bir şekilde sunması.

PEKİ GOOGLE FOTOĞRAFLAR İPHONE HATASININ NEDENİ NE?

Google Fotoğraflar iPhone açığının nedeni ise sadece dosya formatlarından kaynaklanan basit bir hata. iPhone’ların JPEG’ten daha az yer kaplayan HEIC formatı kullanması sayesinde sanki daha az yer fotoğraf varmış gibi davranan Google Fotoğraflar, böylece iPhone kullanıcılarına diğer Android kullanıcılarına nazaran daha fazla ücretsiz yedekleme alanı sunmuş oluyor. E pek tabi durumun farkına varan Android severler de Google’ı ‘’onlara var da bize yok mu?’’ nidalarıyla eleştiriyor.

GOOGLE HAREKETE GEÇTİ

iPhone yedekleme için Google Fotoğraflar kullanan bazı iPhone kullanıcılarını bir hayli mutlu eden bu durum neyse ki fazla sürmeyecek. Söz konusu hatanın farkına varan Google, küçük bir güncelleme ile bu hatanın düzeltileceğini ve ücretsiz depolama alanı kullanımının herkes için eşit olacağını duyurdu.

