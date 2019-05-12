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Google Pixel 3a’nın tamiri kolay mı?

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TEKNOLOJİ  | 12.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

Google, geçtiğimiz gün orta segment telefonu olan Pixel 3a ile karşımıza çıkmıştı. Uygun fiyatına rağmen Pixel 3 modellerinden aşağı kalır bir performans sergilemeyen telefon bugün iFixit ekibinin konuğu oldu.

Google Pixel 3a’nın tamiri kolay mı?

Teknolojik cihazları parçalarına ayırarak tamir edilebilirlik puanını belirleyen ekip, Pixel 3a modeline 10 üzerinden 6 puan verdi.

Gelin birlikte iFixit ekibinin Pixel 3a modelinin içerisinde hangi parçalara rastladığına bir göz atalım. Telefonun içerisinde Google H1C2M Titan M güvenlik çipi, STMicroelectronics ST33J2M0 ARM SecureCore microcontroller, Qorvo QM78012 RF fusion ve Qualcomm WCN3990 wireless combo SoC yer alıyor.

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Gücünü 4 GB RAM ve Qualcomm’un Snapdragon 670 yonga setinden alan telefonda Micron MT29VZZZAD8DQKSL 64 GB depolama birimi yer alıyor.

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Google Google Pixel 3a Pixel 3a tamiri

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