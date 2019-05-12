Google Pixel 3a’nın tamiri kolay mı?

Teknolojik cihazları parçalarına ayırarak tamir edilebilirlik puanını belirleyen ekip, Pixel 3a modeline 10 üzerinden 6 puan verdi.
Gelin birlikte iFixit ekibinin Pixel 3a modelinin içerisinde hangi parçalara rastladığına bir göz atalım. Telefonun içerisinde Google H1C2M Titan M güvenlik çipi, STMicroelectronics ST33J2M0 ARM SecureCore microcontroller, Qorvo QM78012 RF fusion ve Qualcomm WCN3990 wireless combo SoC yer alıyor.
Gücünü 4 GB RAM ve Qualcomm’un Snapdragon 670 yonga setinden alan telefonda Micron MT29VZZZAD8DQKSL 64 GB depolama birimi yer alıyor.
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