Google Pixel 3a’nın tamiri kolay mı?

Teknolojik cihazları parçalarına ayırarak tamir edilebilirlik puanını belirleyen ekip, Pixel 3a modeline 10 üzerinden 6 puan verdi.

Gelin birlikte iFixit ekibinin Pixel 3a modelinin içerisinde hangi parçalara rastladığına bir göz atalım. Telefonun içerisinde Google H1C2M Titan M güvenlik çipi, STMicroelectronics ST33J2M0 ARM SecureCore microcontroller, Qorvo QM78012 RF fusion ve Qualcomm WCN3990 wireless combo SoC yer alıyor.

Gücünü 4 GB RAM ve Qualcomm’un Snapdragon 670 yonga setinden alan telefonda Micron MT29VZZZAD8DQKSL 64 GB depolama birimi yer alıyor.

