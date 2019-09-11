Google Pixel 4 bugün yeni renk seçeneği ile görüntülendi

Tanıtımına sayılı günler kala Pixel 4’ün yeni renk seçeneği bugün Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Weibo’da ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi diğer Pixel modellerinde Google maalesef ki plastik bir malzeme kullanarak telefonun tüm Premium hissiyatını almıştı. Malzeme seçimi konusunda çok eleştirilen Google, bu yıl diğer amiral gemisi modelleri gibi cam arka yüzeye yer verecek. Siyah ve Beyaz renk seçenekleri ile geleceği bilinen bu modellerin farklı bir renk seçeneğine de sahip olacağı kesinleşti.

Google, Coral yani Mercan renk seçeneğini telefonlarına ekleyecek. Çift kamera kurulumu ile DxOMark’ta rekorlar kıracak olan yeni modeller Face ID benzeri ön kamera sayesinde telefona dokunmadan kontrol imkanı da sunacak.

Parmak izi sensörünü ekran entegre edeceği söylenen Google, bu modelleri yine Türkiye’de satışa sunmayacak. Pixel 4’ün 800 dolar bandında Pixel 4 XL’in ise 900 dolar bandında olacağını düşünüyoruz.

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