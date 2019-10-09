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Google Pixel 4 ve 4 XL modellerinin fiyatları belli olu

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TEKNOLOJİ  | 09.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

Google’ın önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni amiral gemisi modelinin etiket fiyatı belli oldu. Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass, Google Pixel 4 ve 4 XL modellerinin fiyatlarını açıkladı.

Google Pixel 4 ve 4 XL modellerinin fiyatları belli olu

Blass tarafından açıklanan bilgilere göre Pixel 4’ün 64GB’lık versiyonu 1050 dolara satılacak. Pixel 4 XL’in 64GB’lık versiyonu için belirlenen etiket ise 1200 dolar. Eğer dahili depolama alanını 128GB olarak tercih ederseniz Pixel 4 için 1200, Pixel 4 XL içinse 1360 dolar ödemeniz gerekecek.

Açıkçası fiyatların beklenenin biraz üzerinde olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Bu arada dipnot olarak belirtelim.

Google şimdiye kadar satışa sunduğu Pixel modellerini ABD ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde pazarlamıştı. Nitekim bu ülkeler arasında Türkiye yer almıyordu. Muhtemelen Pixel 4 modelleri de ülkemizde satışa sunulmayacaktır. Zaten bu fiyatlarla Türkiye’ye gelse de muhtemelen çok fazla alan olmaz.

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Anahtar Kelimeler:
Google Pixel 4 pixel 4xl

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