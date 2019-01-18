Google Play Store’un yeni arayüzü neler sunuyor?

Google, zaman zaman Android’in uygulama mağazası Play Store’da yeni arayüz denemeleri yapıyor. Bu denemeler eğer test kullanıcıları tarafından olumlu karşılandığında 1-2 ay içerisinde tüm kullanıcılara sunuluyor. Google, bu denemelerine bugün bir yenisini daha ekledi.

Play Store’un yeni arayüzü artık ilkel görünen pop-up pencereyi tarihe gömüyor. Play Store’da bir uygulamanın yanında yer alan hamburger menü yani üç noktaya tıkladığınızda eski arayüzde pop-up açılıyordu. Açılan bu ekranda uygulamayı aç ve ilgilenmiyorum seçenekleri yer alıyordu.

Play Store’un test aşamasındaki yeni arayüzünde ise yine hamburger menüye tıkladığınızda bu sefer alt bölümde pencere açılıyor. Bu ekranda ise istek listesine ekle, ilgilenmiyorum ve yükle butonları yer alıyor. Daha modern görünen bu arayüzün çok yakında gelecek olan güncelleme ile kullanıma sunulacağını düşünüyoruz.

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