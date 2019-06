Google Stadia ile hangi oyunlar oynanabilecek

Google; Assassin’s Creed: Odyssey, Borderlands 3, Destiny 2, Doom, FF 15 ve Mortal Kombat 11 oyunlarının yanı sıra, platformuna özel Baldur’s Gate 3 oyununu da sunacak.

2019 yılı Amerika’da kullanıma sunulacak olan Stadia, maalesef ki ülkemizde olmayacak. Biz de sizler için Stadia platformunda yer alacak oyunları sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar hoşunuza gidecek mi?

OYUNLAR



Assassin’s Creed: Odyssey

Baldur’s Gate 3

Borderlands 3

The Crew 2

Darksiders Genesis

Destiny 2

The Division 2

DOOM Eternal

Dragon Ball Xenoverse 2

The Elder Scrolls Online

Farming Simulator 19

Final Fantasy 15

Football Manager 2020

Get Packed

Ghost Recon Breakpoint

Grid

Gylt (Google Stadia exclusive)

Just Dance 2020

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K

Power Rangers: Battle for the Grid

Rage 2

Samurai Showdown

Thumper

Tomb Raider Trilogy

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

