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Bilim insanları dünyanın sonunun ne zaman geleceğini hesapladı! Bakın kaç yıl sonra yok olacağız...

NASA'dan bazı bilim insanları Dünya'daki yaşamın nihai sonu için bir zaman çizelgesi geliştirdi. İşte dünyanın sonunun geleceği yıl...

Bilim insanları dünyanın sonunun ne zaman geleceğini hesapladı! Bakın kaç yıl sonra yok olacağız...
Jale Uslu

Kıyamet çok uzakta gibi görünse de NASA bilim insanları bunun tamamen imkansız olmadığı konusunda uyarıyor. Bilim insanları son zamanlarda, ünlü fizikçi Stephen Hawking'in 2018'de, ölümünden iki hafta önce yaptığı korkunç uyarıları tekrarlayarak, Dünya'ya yönelik olası varoluşsal tehditler konusunda endişelerini dile getirdi.

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DÜNYANIN SONU NE ZAMAN GELECEK?

NASA'daki bilim insanlarından oluşan bir ekip , Japonya'nın Toho Üniversitesi'ndeki araştırmacılarla işbirliği yaparak, bilgisayarlar tarafından desteklenen matematiksel modeller kullanarak Dünya'daki yaşamın nihai sonu için bir zaman çizelgesi geliştirdi. Hesaplamalarına göre, yaşamla bağdaşmayacak aşırı koşullar nedeniyle Dünya'daki yaşam önümüzdeki 1 milyar yıldan fazla varlığını sürdüremeyecek.

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Araştırmacılar, Güneş'in, Dünya'daki yaşamın sonunu getirecek bir katalizör olacağını öngörüyor çünkü artan miktarda termal enerji, Güneş Sistemi'nin tüm iç gezegenlerini, bizimki de dahil, "yutacak". Bu hesaplamalara göre, Dünya'daki yaşam önümüzdeki 999.999.996 yıl içinde giderek zorlaşacak ve sonunda 1.000.002.021 yılında sona erecektir.

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Süper bilgisayarların da işaret ettiği gibi, Güneş önemli ölçüde genişledikçe Dünya'daki sıcaklıklar katlanarak artacak ve bu da hava kalitesinin düşmesine yol açacak.

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Anahtar Kelimeler:
uzay Dünya Güneş
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