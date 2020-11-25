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Google Task Mate uygulaması ile para kazandıracak!

25.11.2020 15:05 | Son Güncelleme:
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Google Task Mate uygulaması ile para kazandıracak!

Google, Task Mate'i beta olarak Google Play Store üzerinden yayınladı. Google Task Mate, kullanıcıların verilen görevleri tamamlayarak para kazanmasına imkan sağlayacak.

Para kazandıran uygulamalar, birçok kişi tarafından sıklıkla aranıyor. Bu anlamda bazı uygulamalar gerçekten kullanıcılara para kazanma amacı güderken, bazıları da maalesef kullanıcıları dolandırmaya kalkışabiliyor. Para kazandıran uygulamalar için arayışı sürdürenler için ABD'li teknoloji devi Google, yeni bir çözüm buldu. Bu çözümün adı Google Task Mate.

GOOGLE TASK MATE GÖREVLERE KARŞILIK ÖDEME YAPACAK

Google Task Mate, aslında para kazandırmaya yarayan bir uygulama. Google tarafından beta sürümü resmi olarak Google Play Store'a eklenen Task Mate, 9to5google'ın haberine göre kullanıcılara çeşitli görevler vererek para kazanmalarını sağlayacak. Görevler karşılığında kazanılan ücretler, banka hesabına veya sanal cüzdanlara aktarılabilecek. Fakat dediğimiz gibi bunu yapmak için görevleri tamamlamak gerek. Görevler ise iki farklı kategoride listeleniyor.

Google Task Mate uygulaması

SAHA GÖREVİ DE YER ALACAK

Task Mate'teki ilk görev, dışarı çıkmanızı istemeyen basit görevlerden oluşuyor. Burada ''İngilizce cümleleri yerel dile çevirme'' gibi görevler bulunuyor. İkinci kategorideki görevler ise daha çok emek isteyen görevlerden oluşuyor. Buradaki görevlerde ''bir mağazanın ya da restoranın fotoğrafını çekmek'' gibi saha görevleri yer alıyor.

Google Task Mate

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TASK MATE ŞİMDİLİK TEST SÜRECİNDE

Task Mate görevleri için Google ilk olarak görevin niteliğini ve ücretini kullanıcıya gösterecek. Kullanıcı görevi kabul edebilecek ya da reddedebilecek. Yani son karar kullanıcının olacak. Böylece göreve başlamadan da görevin ücreti de görülebilecek. Google Task Mate, şimdilik Hindistan'da sınırlı kişiler tarafından test ediliyor. Testin başarıya ulaşması durumunda Task Mate'in birçok ülkeye daha açılması söz konusu olabilir.

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