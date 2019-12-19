Google-Türkiye restleşmesinde haklı olan taraf kim?

Geçtiğimiz gün Türkiye Rekabet Kurumu konu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklama teknoloji tutkunlarının kafasında oluşan bazı soru işaretlerini de gidermiş oldu. Genel konu bu ihlalin başka ülkelerde de yapılıp yapılmadığı daha doğrusu başka ülkelerin Google’a bu konuda ceza kesip kesmediği yönündeydi.

Fakat Google hem cezayı, hem de bu talepleri kabul etmedi. ABD merkezli şirket Android kozunu sahaya sürerek Türkiye Rekabet Kurumu’nun geri adım atmaması halinde ülkemizdeki telefonlara lisans vermeyeceğini açıkladı. Peki şimdi asıl can alıcı soruya gelelim. Bu tartışmada haklı olan taraf kim? İşte yanıtı.

Türkiye Rekabet Kurumu, Google’ın Android tabanlı cihazlarda diğer arama motorlarına karşı zorluk gösterdiğini sebep göstererek ABD merkezli şirkete hayli yüklü bir para cezası kesmişti. Ayrıca Google’ın rekabet kurallarına uygun bir şekilde davranmasını ve diğer arama motorlarına karşı gösterilen zorlukların ortadan kaldırılmasını talep etmişti.

Nitekim hem Rusya hem de Avrupa Birliği aynı husus yüzünden Google’a yüklü bir ceza kesmiş. Üstelik Google bu cezayı ödemekle kalmayıp, kendisine diretilen talepleri de yerine getirmiş.

Fakat mesele Türkiye olunca, Google cezayı ödeyip, talepleri yerine getirmekten ziyade efelenmeyi ilk yol olarak tercih ediyor. Bunun için de daha önce Çin – ABD gerginliğinde olduğu gibi Android kozuna sarılıyor. Elbette bu doğru bir yaklaşım değil.

Bu aşamadan sonra ne olacak?

Şimdi bu aşamadan sonra ne olacağına gelelim. Açık konuşmak gerekirse şu anda kılıçlar çekilmiş durumda. Google açık bir şekilde cezayı ödemek istemediğini ve yapılması düşünülen değişiklikleri uygun bulmadığını ifade etti.

Türkiye Rekabet Kurumu ise yaptığı son açıklama ile eğer bu cezayı Rusya ve AB için ödediyseniz bizim için de ödeyeceksiniz dedi.

Sonuç olarak şimdilik her iki tarafta geri adım atmaya çok uzak. Genel kanı bu sorunun bir şekilde çözüleceği yönünde. Yani muhtemelen önümüzdeki süreçte de ülkemizde Android tabanlı telefonlar sorunsuz bir şekilde satılmaya devam edecek.

Genel olarak bakıldığında Türkiye Google için önemli bir Pazar. Android’i bir kenara bıraktığımızda ülkemiz Google için reklam servisleriyle bile önemli bir gelir kaynağı. Dolayısıyla ABD merkezli şirket suçunu kabul edip cezayı ödeyecektir. Talepler de belli bir düzeyde karşılanacaktır. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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