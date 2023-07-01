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  4. Gören duruma anlam veremedi! Meydanın ortasında resmen duş aldılar... Koltuk altlarını ve cinsel organlarını çekinmeden yıkadılar

Gören duruma anlam veremedi! Meydanın ortasında resmen duş aldılar... Koltuk altlarını ve cinsel organlarını çekinmeden yıkadılar

01.07.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalardan bunalan çocukların sokak ortasında bulunan çeşmelerde oyun oynamaları tüm dünyada adeta bir rutindir. Ancak Singapur’da kaydedilen görüntülerde bir grup erkeğin Ulusal stadyumun dışındaki çeşmelerde adeta duş aldıkları anlar tepki topladı.

Gören duruma anlam veremedi! Meydanın ortasında resmen duş aldılar... Koltuk altlarını ve cinsel organlarını çekinmeden yıkadılar

Singapur’da Stadium Riverside Walk'ta çekilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Söz konusu görüntülerde kimliği açıklanmayan bir grup erkeğin süs çeşmelerinde koltuk altları, cinsel organları da dahil olmak üzere vücutlarını yıkadıkları anlar ifşa edildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medyadan ifşa edilen görüntüler kullanıcılar tarafından tepki topladı. Özellikle kişilerin halka açık yerlerdeki davranışlarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi ve görüntüler olumsuz yorumların hedefi oldu.

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