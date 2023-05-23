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Dünya bu adamı konuşuyor! 17 yıldır tek bir lokma bile yemek yemedi... “Kendimi aç hissetmiyorum”

23.05.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’da yaşayan 58 yaşındaki Gholamreza Ardeshiri isimli adam ilginç yaşam tarzı sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2006 yılından bu yana yemek yemeyen ve yaşamanı sadece gazlı içecekler tüketerek geçiren Ardeshiri, “Yemek yemeyi bıraktım. Kendimi aç ve yorgun hissetmiyorum” dedi.

Dünya bu adamı konuşuyor! 17 yıldır tek bir lokma bile yemek yemedi... “Kendimi aç hissetmiyorum”

İran’da yaşayan 58 yaşındaki Gholamreza Ardeshiri isimli bir adam tam 17 yıldır hiçbir şey yemediğini ifade ederek dünya basınında geniş yankı uyandırmayı başardı. 2006 yılında yemek yemeyi bıraktığından söz eden Ardeshiri sadece gazlı içeceklerle besleniyor. Tüm bir gazlı içecek şişesini tek bir yudumda bitirebildiğini dile getiren Ardeshiri İran basınına yaptığı açıklamada, “Kendimi aç hissetmiyorum. 17 yıl önce yemek yemeyi bıraktım. Nedenini ben de bilmiyorum” diye konuştu.

“KORKUNÇ BİR HİSTİ”

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Tamircilik yaparak geçimini sağladığını ve iki kızını üniversitede okuttuğunu dile getiren Ardeshiri, yemek yemeyi bırakmasının tıbbi açıdan herhangi bir durumla ifade edilemediğini söyledi. Yemek yediği sırada midesinde saça benzeyen ve boğulmasına neden olan bir hissin varlığından söz eden Ardeshiri, “Garip bir hisse kapıldım, sanki ağzımın içinde saç gibi bir cisim varmış gibi hissettim. Bu saçın başının ağzımın içinde, ucunun da midemin içinde olduğunu hissettim ve ne yaparsam yapayım bu saçı çıkarmak mümkün olmadı.Gerçekten tarif edemiyorum ama korkunç bir histi” ifadelerini kullandı.

AİLESİNİ YEMEK YERKEN İZLEYEMİYOR

Doktorların hastalığına ilişkin olarak herhangi bir açıklama yapamadığını ifade eden Ardeshiri, “Herkes farklı bir doktor önerdi ve hastalığıma teşhis koymak için büyük çaba sarf ettiler. Ancak herhangi bir teşhis konulamadı. Bu histen kurtulmak için bir sürü doktora gittim. Son çare olarak psikiyatristle görüştüm. Ancak o da henüz durumun temeline inerek nedenini bulamadı” dedi.

Günde yaklaşık 4 saat uyuduğunu ve 3 litreye yakın gazoz tükettiğini belirten Ardeshiri, ailesinin gözünün önünde yemek yemesini dahi izleyemediğini ve bir kişinin yemek yediğini görmesinin midesini bulandırdığını ifade etti.

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