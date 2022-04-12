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Görenler anlam veremedi! Sırtından uzayan kuyruğuyla sosyal medyada viral oldu

12.04.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nepal’de yaşayan 16 yaşındaki Deshant Adhikari, sıradışı durumu sayesinde kısa sürede sosyal medya popüler olmayı başardı. Sırt kısmından uzanan yaklaşık 70 santimetre uzunluğundaki örgülü kuyruğuyla ün salan Adhikari herkesi şaşırttı.

Görenler anlam veremedi! Sırtından uzayan kuyruğuyla sosyal medyada viral oldu

Deshant Adhikari, bebekken geliştirdiği uzun kuyruğuyla tanınıyor. 16 yaşındaki genç adam olağandışı durumu nihayet kabul ettiğini söyledi. Omurgasının alt kısmındaki kuyruk sokumunda bulunan uzantı, ilk olarak doğumundan günler sonra ailesi tarafından fark edildi. Genç adam vücudundaki tüylü kuyruğu gösterdiği sosyal medya paylaşımları sayesinde TikTok’ta viral hale geldikten sonra Tanrı’nın reenkarnasyonu olduğunu dile getirdi.

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“ÇOCUKKEN UTANIYORDUM”

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16 yaşındaki Deshant Adhikari başlangıçta vücudunda bulunan ilaveden utandığını ve bunu başkalarından sakladığını belirtti. Ailesinin çocukluk döneminde onu yerel bir rahibe götürdüğünden söz eden Adhikari, durumu Tanrı’nın bir reenkarnasyonu olarak görmeye başladıktan sonra kendisini mutlu hissettiğini ifade etti. Olağandışı durumu sayesinde sosyal medyada viral hale gelen Deshant, artık bunu dünyaya göstermekten tamamen rahat olduğunu söyledi.

Katıldığı bir YouTube videosunda Adhikari, “Ailem kuyruğumu ilk olarak gösterdiğinde çocukken utanıyordum. Zamanla durumu kabul ettim ve şimdilerde onu göstermekten rahatsızlık duymuyorum. Bir videom Tik Tok'ta viral oldu ve şimdi birçok insan beni kuyruklu çocuk olarak tanıyor ve bu konuda kendimi iyi hissediyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Nepal
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