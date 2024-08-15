'Görenler dolguyu fazla kaçırmış' diyordu... Nükhet Duru yıllarca MS hastalığı ile mücadele ettiğini anlattı! 'Her gün 3 adım yürüyordum'

MYNET- Popüler müziğin en güçlü seslerinden biri olan Nükhet Duru geçtiğimiz aylarda 70'nci yaşını “Nükhet Duru 7.0” adlı zamansızlık temalı bir partiyle kutlamıştı. Ünlü isimlerin akın ettiği gece sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Ünlü sanatçı şimdi de uzun yıllarca mücadele ettiği hastalığını açıkladı. Sibel Arna'nın YouTube kanalındaki 'Ne Olursan Ol, Rahat Ol' programına konuk olan Nükhet Duru 'Bu konuyu serdar Ortaç ile de konuştuk' diyerek küçük yaşlarda MS hastalığına yakalandığını söyledi.

YAŞADIĞI ZOR GÜNLERİ ANLATTI

Nükhet Duru yaşadığı zor günleri şöyle anlattı; ''Çok erken kurtardığım bir hastalık. Adını bile bilmiyordum o zaman hastalığın. Daha belirgin de değildi. Doktorlar da bilmiyordu. Sadece hani bugün konuşuluyor ya sürekli internet ortamında. 'Beyin gücü', 'beyine emir veriyorsun', konuştuğunu o duyuyor, bedenin duyuyor' falan... Ben bunu bilmeden içgüdüsel olarak 'hayır ben buna pes etmeyeceğim' demişim... Ve öyle kalkıp yürüdüm. Yani inan her gün 3 adımla, Yeşilçam filmi gibiydi. Her gün 3 adımla başladım ve sonra 'aaa' dedim, atıverdim sopayı...''

'GÖRENLER DOLGUYU FAZLA KAÇIRMIŞ DİYORDU'

Hastalığın tedavisi için kortizon tedavisi gördüğünü söyleyen Nükhet Duru 'kortizon yüzünden birazcık şişiyorum görenler dolguyu fazla kaçırmış diyordu' açıklamasını yaptı.