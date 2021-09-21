Bu otelde duvarları yalamak yasak! Her şeyin tuzdan yapıldığı Bolivya Oteli, görenleri şaşkına çeviriyor

İnşaat aşamasında 1 milyon küp tuz kullanılan otel, dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Yatağından masasına hatta duvarlarına kadar oteldeki her şey tamamen tuzdan inşa edildi. Otel dünyanın en büyük göllerinden biri olan Salar de Uyuni Tuz Gölü’ne yakın bir destinasyonda inşa edildi. Tuz gölü konseptinin devamı olarak nitelendirilen otel dışarıdan bakıldığında normal bir görüntü çiziyor. Ancak oteli oluşum fikri bölgede hiç kullanılmayan tuz gölünün değerlendirilmesi projesinden ortaya çıktı. Oteldeki kolonlar bile tuzdan özel olarak seçildi.

YAĞMURDA ERİYOR

Dünyanın ilk tuz otelinin en büyük problemi ise yağmurlar. Her yağmur sonrasında otelde çözülen ve eriyen yerler tamir ediliyor Sadece banyolarda çözülemeyecek malzemelerin kullanılması diğer bölümlerin her yağmurdan sonra gözden geçirilmesine neden oluyor.

OTELİN EN ÖNEMLİ KURALI: DUVARLARI YALAMAMAK

Oteli ziyaret edenler genellikle tuzdan yapıldığını test etmek için eşyaları yalamayı tercih ediyor. Pek çok misafir özellikle kolonların tuzdan olmadığını düşündüğü için duvarları yalıyor. Otel yönetimi durumu kontrol altına alabilmek için bir kural getirdi. Kurala göre, otelin duvarları yalamak tamamen yasak. Otelin geceliği 105 dolardan başlıyor ve oteldeki yemekler de tuz ile ünlü olan yemeklerden oluşuyor.



