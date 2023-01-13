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  4. Görenler gözlerine inanamadı! Restoranda kızarmış tavuk tezgahından fare çıktı... Müşterilerin önünde o da yedi

Görenler gözlerine inanamadı! Restoranda kızarmış tavuk tezgahından fare çıktı... Müşterilerin önünde o da yedi

13.01.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya’nın Pandan Indah bölgesindeki bir restoranda kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı. Müşterilerin gözünün önünde bir tavuk tezgahına giren fare, kızarmış tavuğu yemeğe başladı. Müşteriler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı olaya ilişkin araştırma başlattıklarını ifade etti.

Malezya’daki Pandan Indah bölgesinde ismi açıklanmayan bir restoranda kaydedilen görüntüleri herkesi şaşkına çevirdi. Farenin kızarmış tavuk tezgahına çıkarak yemek yediği görüntüler sosyal medyada kısa süred 1.5 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Personel farenin dışarı atıldığına emin olduktan sonra bölgenin temizlendiğini dile getirdi. Görüntüler kaydeden müşteri ise sosyal medyada şok etkisi yaratan anlara, “Orada personele fare hakkında bilgi verdim ve hemen alanı temizlediler” notunu ekledi.

14 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

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Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Noor Hişam Abdullah, olayı araştırdıklarını söyledi ve Malezya'nın 1983 Gıda Yasası Bölüm 11'i ihlal etmesi nedeniyle restoranın 14 gün süreyle kapatılmasını emretti. Restoran ayrıca 2009 Gıda Sanitasyon Yönetmeliği uyarınca gıda güvenliği ve hijyenini ihlal etmekle suçlanıyor.

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Malezya fare

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