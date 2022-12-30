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Bu kadarına pes! 84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz eden iki çocuk tutuklandı...Cesediyle yan yana yattılar

30.12.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler’de yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İsimleri açıklanmayan ancak henüz reşit olmadıkları belirtilen iki çocuk, 84 yaşındaki Isabel Bastatas’ın defnedilmesinin ertesi gününde mezarından çıkarttı. Cesetle yan yana yakalanan iki çocuğun mezarından çıkarttıkları 84 yaşındaki kadına tecavüz ettikleri belirtildi.

Bu kadarına pes! 84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz eden iki çocuk tutuklandı...Cesediyle yan yana yattılar

Kimliğini açıklanmayan iki çocuğun Filipinler’in Davao şehrinde 84 yaşındaki Isabel Bastatas’ı defnedildikleri yerden çıkartarak tecavüz ettiklerine ilişkin iddialar ülke gündemine bomba gibi yerleşti. Mail Online’da yer alan habere göre iki zanlının kadının defnedilmesinin ertesi gününde kabristana gerçekleştirilen aile ziyareti sırasında yakalandıkları belirtildi.

AİLE GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Yaşlı kadını ziyaret etmek isteyen aile üyeleri mezarın başına geldiklerinde gördükleri manzaraya inanamadı. Cesedi mezarı kazarak dışarı çıkartan iki çocuk yaşlı kadının cansız bedeninin yanına uzanmıştı. Olayın polise bildirilmesinden sonra yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı. Polis halk mezarlığında nekrofili olayına ilişkin araştırma yaptıklarını doğruladı. Kendilerine yöneltilen suçlamaları reddeden çocuklar tutuklandı.

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tecavüz Filipinler mezar nekrofili

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