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Görenler hamile zannetti! Tam 36 yıl boyunca içinde ikizi varken yaşadı... “Dehşete kapıldık”

22.06.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşayan Sanju Bhagat isimli bir adam hamile gibi görünen şişkin karnı nedeniyle yakın çevresi tarafından “hamile adam” olarak biliniyordu. Hayatının büyük bir kısmını hamile gibi görünerek geçiren Bhagat’ın aslında 36 yıldır içinde yaşayan bir ikizi olduğu ortaya çıktı. Olay tıp dünyasını şaşkına çevirdi.

Görenler hamile zannetti! Tam 36 yıl boyunca içinde ikizi varken yaşadı... “Dehşete kapıldık”

Hindistan'ın Nagpur şehrinde yaşayan Sanju Bhagat bölgesinde “hamile adam” olarak ünlenmişti. Henüz çocukluk dönemlerinde dahi normalinden daha şişkin ve çıkık bir karna sahip olan Bhagat aslında genel hatlarıyla kilolu olmayan sağlıklı bir görüntüye sahipti. 20’li yaşlarına gelene kadar ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için çiftlikte çalışan Bhagat’ın yaşı ilerledikçe karnının büyüklüğü endişe verici boyutlara ulaştı.

HASTANEYE GİTMEK ZORUNDA KALDI

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Geçinmek için mücadele eden Bhagat, çalışmaya devam etmek için şişliği görmezden geldi ancak şişkinlik diyaframına baskı yaptığında nefes alamadığı için Bhagat soluğu hastanede aldı.

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Bhagat’ın tedavisi yapan Dr. Ajay Mehta, incelemelerin sonrasında adamın midesinde bir tümör olduğunu fark ettiğini söyledi. Ancak doktor Bhagat’ın midesini kesip büyük bir kanser hücresi bulacağını düşünürken bir insan keşfetti. History Defined’e konuşan doktor, “Elimi içeriye soktuğumda çok fazla kemik olduğunu gördüm. Dehşete kapıldı. Cinsel organın bir kısmı, saçları, çenesi ve bazı uzuvları olgunlaşan bir bebek vardı” dedi.

TEŞHİSİ ZOR KONULDU

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Doktorlar başlangıçta Bhagat'ın tuhaf vakasının "kaybolan ikiz sendromu" (ikizinin hamilelik sırasında yeniden emilmeden öldüğü anlamına gelir) bir örnek olduğunu düşünürken, aslında bunun bir "ceninde fetüs" vakası olduğu bulundu. Bu, her 500.000 canlı doğumdan sadece birinde meydana geldiği tahmin edilen çok nadir bir durumdur ve bir ikiz diğerinin içinde doğduğunda ortaya çıkar.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan hamilelik

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