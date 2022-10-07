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Sosyal medyada hamile taklidi yaparak servet kazanıyor! Kazancı dudak uçuklattı

07.10.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

48 yaşındaki banka memuru Simon Henderson sosyal medyada hamileymiş gibi davranarak 180 video ve 277 görüntü yayınlayarak aylık 4 bin sterlin (yaklaşık 83 bin 252 TL) kazanca ulaştı. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Henderson sosyal medyada ‘erkek hamileliğinin’ ilgi çekici bulunduğunu ve pek çok kişinin bu konuda fantezisi olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada hamile taklidi yaparak servet kazanıyor! Kazancı dudak uçuklattı

Parçalanmış karın kaslarını anında kocaman bir göbeğe çevirebilen 48 yaşındaki Simon Henderson'ın, 'erkek hamileliği ' ile ilgili nadir görülen cinsel fantezileri gerçekleştirmek isteyen geniş bir hayran grubuna sahip. Banka memuru sosyal medyadan video ve fotoğraflarını paylaşarak aylık abonelik sistemiyle ilerleyen bir uygulamada hesap açtı. Uygulamadaki hayranlarının kendisine yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Henderson, paylaşımlarının herhangi bir cinsel öğe barındırmadığını söyledi.

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“EĞLENCELİ İÇERİKLER PAYLAŞIYORUM”

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Sosyal medyada eğlendiği içerikler paylaştığını dile getiren Henderson, “Mpref, bir erkeğin hamile kalması ve böyle bir deneyim yaşaması fikridir. Hamile olma, bunun hakkında konuşma ve doğum yapıyormuş gibi videolar yapıyorum. Eğlenceli içerikler paylaşıyorum. Göbek yeteneğim bu videoların oluşmasını sağlıyor” dedi.

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Evliliğinin sona ermesinin ardından maddi açıdan zorluklar yaşadığını dile getiren Henderson, “Ocak ayından beri bu tarz sosyal medya içerikleri paylaşıyorum. Evliliğim sona erdiğinde karımı ve çocuklarımı terk ettim ve kiralık bir evde yaşamaya başladım. O dönemde maddi olarak büyük zorluk çektim. Sosyal medya kazancım sayesinde borçlarımdan kurtulmayı başardım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya hamilelik
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