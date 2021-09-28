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Görenler şaşırıyor! İşte Arda Turan'ın oğulları...

28.09.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki çocuk babası olan Arda Turan, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından eşi Aslıhan Doğan ve çocukları Asil Aslan Turan, Hamza Arda Turan ile verdiği pozları sık sık gönderi olarak paylaşıyor. İşte detaylar...

Görenler şaşırıyor! İşte Arda Turan'ın oğulları...

Sol kanat mevkisinde oynayan, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Arda Turan yaklaşık 3 yıldır Aslıhan Doğan Turan ile mutlu evliliğini sürdürüyor. Arda Turan, oğulları Asil Aslan Turan ve Hamza Arda Turan ile verdiği sıcak aile pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile sık sık paylaşıyor. İşte detaylar...

Görenler şaşırıyor! İşte Arda Turan'ın oğulları...

İŞTE ARDA TURAN'IN OĞULLARI

30 Ocak 1987 Fatih doğumlu Arda Turan, "ardaturan" kullanıcı adı ile Instagram'dan paylaşım yapıyor. 34 yaşındaki ünlü futbolcu Arda Turan ilk çocuğu olan Hamza Arda Turan'ı 2018'de, ikinci çocuğu Asil Aslan Turan'ı ise 2020'de kucağına aldı. İki erkek çocuk babası Turan'ın, oğulları ile sosyal medyada paylaştığı sıcak aile tablosu dikkat çekti.

Görenler şaşırıyor! İşte Arda Turan'ın oğulları...

Görenler şaşırıyor! İşte Arda Turan'ın oğulları...

Görenler şaşırıyor! İşte Arda Turan'ın oğulları...


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Anahtar Kelimeler:
Arda Turan Instagram
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