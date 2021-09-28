Görenler şaşırıyor! İşte Arda Turan'ın oğulları...

Sol kanat mevkisinde oynayan, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Arda Turan yaklaşık 3 yıldır Aslıhan Doğan Turan ile mutlu evliliğini sürdürüyor. Arda Turan, oğulları Asil Aslan Turan ve Hamza Arda Turan ile verdiği sıcak aile pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile sık sık paylaşıyor. İşte detaylar...

İŞTE ARDA TURAN'IN OĞULLARI

30 Ocak 1987 Fatih doğumlu Arda Turan, "ardaturan" kullanıcı adı ile Instagram'dan paylaşım yapıyor. 34 yaşındaki ünlü futbolcu Arda Turan ilk çocuğu olan Hamza Arda Turan'ı 2018'de, ikinci çocuğu Asil Aslan Turan'ı ise 2020'de kucağına aldı. İki erkek çocuk babası Turan'ın, oğulları ile sosyal medyada paylaştığı sıcak aile tablosu dikkat çekti.



