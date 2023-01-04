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Görenler yaşına inanamadı! Kızın yanında ablası zannettiler... “İnsanlar kardeş olduğumuzu düşünüyor”

04.01.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Playboy modeli olarak ünlenen Levi, 18. yaş gününden sonra kızı McKenzie Bleu’nun kendi izinden gittiğini söyleyerek onunla gurur duyduğunu dile getirdi. Kızıyla yanyana geldiğinde insanların ikisini kardeş zannettiğini dile getiren Levi, “Onunla gurur duyuyorum. İnsanlar kardeş olduğumuzu düşünüyor. Bu gerçekten çok güzel” dedi.

Görenler yaşına inanamadı! Kızın yanında ablası zannettiler... “İnsanlar kardeş olduğumuzu düşünüyor”

Yaklaşık 20 yıldır Playboy modeli olarak dergi kapaklarını süsleyen Levi, kızının 18 yaşında girdikten sonra kendi izinden gitmesinden gurur duyduğunu dile getirdi. İnsanların kendilerini kardeş zannettiğini ifade eden Levi, yetişkin sektöründe kızıyla birlikte çalışmanın gurur verici olduğundan bahsetti. Şimdilerde 20 yaşında olan kızının başlangıçta kendisine başka bir kariyer hedefi belirlediğini belirten Levi, “McKenzie benim gibi göz alıcı bir model olmayı hayal etmemişti, tam tersiydi. Bir ofiste çalışmak ve yöneticilik yapmak istiyordu. Koronavirüs pandemisinden sonra her yerde kilitlenme oldu ve kariyerini bir anda değiştirmek zorunda kaldı” dedi.

“HERKES ONU KANATLARININ ARASINA ALIYOR”

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Yeitşkin sektörüne kızının yabancı olmadığını dile getiren Levi, “Birlikte çalıştığı çoğu ismi zaten beden dolayı tanıyordu. Kimseye karşı bir yabancılık hissetmedi. Herkes onu kanatlarının arasında alıyor. İnsanlar bizi her zaman kardeş sanıyorlar ki bu bence çok hoş. Onun benim kızım olduğuna gerçekten inanamıyorlar. Ben genç bir anneyim ve onu 19 yaşında doğurdum. Kendisinden ne kadar emin olduğu ve hiçbir şeyin onu etkilemesine izin vermediği için gurur duyuyorum.” dedi.

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Annesinin kariyerini çocukluğundan beri bildiğini ifade eden McKenzie, “Baba hiçbir zaman yalan söylemedi ya da benden hiçbir şeyi saklamadı. Kendimi ‘Prenses Levi’nin kızı’ olarak tanımlıyorum” diye konuştu.

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