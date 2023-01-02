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Dekoltesine kimse anlam veremedi! Transparan tulumu nefesleri kesti... “Nerede başlayıp nerede bittiğini anlamadım”

02.01.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Ashley Vee, cesur tulum seçimiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Transparan detaylardan ve siyah çizgilerden oluşan tulumu bir gören bir daha baktı. Sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye bölen cesur seçiminde bazı kullanıcılar fenomen ismin tarzını beğenirken bazıları ise kıyafete anlam veremediklerini ifade etti.

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Transparan tulumu nefesleri kesti... “Nerede başlayıp nerede bittiğini anlamadım”

Sosyal medya fenomeni Ashley Vee, transparan bir tulum modeli tercih ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teninin bir kısmını gösteren tulumuyla nefesleri kesen Vee’in paylaşımı hem beğenilirken hem de tepki çekti.

RAHAT POZLAR VERDİ

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Sosyal medyada yaklaşık 1.4 milyon takipçisi bulunan fenomen isim bir arabanın içinde tulumuyla rahat pozlar verdi. Tulumunu belirli belirsiz takılarla tamamlayan Vee’in gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı dekoltesine anlam veremediği tulumun modeli için, “Nerede başlayıp nerede bittiğini anlamadım” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu benim en sevdiğim kıyafetlerden biri” yorumunu ekledi.

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sosyal medya

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