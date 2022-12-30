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Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid süper mini şortuyla yaktı geçti! “Seksi olmaya çalışırken...”

30.12.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en ünlü yetişkin film yıldızları arasında gösterilen Riley Reid sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımla yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Süper mini şortuyla ev hallerini paylaşan eski yetişkin film yıldızı çoğunlukla seksi görünmeye çalışırken gülünç durumlara düştüğünü dile getirdi. Sosyal medyada 1.9 milyon takipçisi bulunan Reid’in paylaşımı takipçilerini gülümsetti.

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid süper mini şortuyla yaktı geçti! “Seksi olmaya çalışırken...”

Yetişkin filmlerinde rol alarak kısa sürede dünya genelinde ünlenmeyi başaran ve asıl adı Ashley Mathew olan Riley Reid kariyerinden kendi isteğiyle emekli olduğunu ayrıldıktan sonra sessiz bir hayatı tercih etmişti. Hayatını Pasha Petkuns ile birleştirdikten sonra evliliğinden bir çocuk sahibi olan Reid kariyerini sosyal medya çerçevesine çevirdi. Sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlar yapan Reid cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarından tam not aldı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Evindeki bir köşe koltuğunda oturarak köpeğiyle oynadığı anlardan kareler paylaşan Reid, süper mini şortuyla hayranlarının beğenisi kazandı. Kameraya arkası dönük bir şekilde poz veren Reid gönderisine, “Çoğu zaman seksi olmaya çalıştığımda aptal gibi görünüyorum” notunu ekledi.

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Reid’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, “Riley geri döndü” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Gerçek bir kraliçe” yorumunu ekledi.

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sosyal medya Riley Reid

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