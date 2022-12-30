Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid süper mini şortuyla yaktı geçti! “Seksi olmaya çalışırken...”

Yetişkin filmlerinde rol alarak kısa sürede dünya genelinde ünlenmeyi başaran ve asıl adı Ashley Mathew olan Riley Reid kariyerinden kendi isteğiyle emekli olduğunu ayrıldıktan sonra sessiz bir hayatı tercih etmişti. Hayatını Pasha Petkuns ile birleştirdikten sonra evliliğinden bir çocuk sahibi olan Reid kariyerini sosyal medya çerçevesine çevirdi. Sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlar yapan Reid cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarından tam not aldı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Evindeki bir köşe koltuğunda oturarak köpeğiyle oynadığı anlardan kareler paylaşan Reid, süper mini şortuyla hayranlarının beğenisi kazandı. Kameraya arkası dönük bir şekilde poz veren Reid gönderisine, “Çoğu zaman seksi olmaya çalıştığımda aptal gibi görünüyorum” notunu ekledi.

Reid’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, “Riley geri döndü” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Gerçek bir kraliçe” yorumunu ekledi.