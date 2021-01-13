Görenlere anında Telegram uygulamasını indirten yakışıklı kurucu: Pavel Durov

Son günlerde teknolojiyi yakından takip eden ya da etmeyen hemen hemen herkesin konusu WhatsApp’ın Gizlilik Sözleşmesi halini aldı. Sosyal medyanın gündemine oturan WhatsApp meselesinden sonra kullanıcıları verilerin paylaşılacağı iddialarının telaşı sardı. WhatsApp mevzusu bütün gizemini korurken diğer uygulamalara adeta kavimler göçü başladı.

Gündemde geniş bir yer tutan Durov’un Apple, Google ve Twitter açıklamaları da dikkatleri çekti. Durov’un katıldığı tartışma, ABD’de Başkan Donald Trump destekçilerinin kullandığı Parler uygulamasının Apple ve Google tarafından engellenmesi konusuyla başladı.

Sputnik'te yer alan habere göre; konuyu değerlendiren Durov, "Apple ve Google, özgürlük açısından Twitter’dan çok daha büyük bir sorun teşkil ediyor. Apple bu iki siteden daha tehlikeli, zira uygulamalara erişiminizi tamamen engelleyebilir" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Durov, Android’e geçmenin birçok kullanıcının haberleşme özgürlüğünü koruması yönünde bir adım olacağını belirtti.

Apple çıkışının ardından kendisini biraz daha yakından tanımak isteyenler için araştırmalarımızı derinleştirdik. Intagram hesabında bir gezintiye çıkıyoruz: