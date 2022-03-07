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  4. Ukrayna’yı desteklemek için çırılçıplak soyundu! 50 yaşındaki model Caprice Bourret mesajını vücuduna yazdı

Ukrayna’yı desteklemek için çırılçıplak soyundu! 50 yaşındaki model Caprice Bourret mesajını vücuduna yazdı

07.03.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski model Caprice Bourret, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto etmek için çırılçıplak soyundu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Bourret vücuduna, “F... War” yazdı. Bourret’in savaş karşıtı paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu. Eski modelin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ukrayna’yı desteklemek için çırılçıplak soyundu! 50 yaşındaki model Caprice Bourret mesajını vücuduna yazdı

Caprice Bourret, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus askerlerinin Ukrayna’yı işgal etmesini ilginç bir yöntemle protesto etti. Instagram’dan yaptığı paylaşımda Bourret, vücuduna savşa karşıtı bir mesaj yazarak tamamen çıplak bir şekilde poz verdi. 50 yaşındaki model, Instagram hesabında tamamen çıplak poz verdiği gönderisiyle hayranlarından tam not aldı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları Bourret’in paylaşımını kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Takipçileri küresel meselelere duyarsız kalmadığı ve barışı savunduğu için modele teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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Sosyal medya kullanıcıları Bourret’in gönderisine “Evet artık savaşı desteklemiyoruz, barış istiyoruz”, “Savaşı bitirmenin en güzel yöntemi” şeklindeki yorumlarla destek oldu.

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