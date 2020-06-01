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Görevimiz Tatil nerede çekildi? İşte Görevimiz Tatil filmi konusu ve oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 20:04 | Son Güncelleme

Görevimiz Tatil isimli komedi filmi bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Çakallarla Dans serisine imza atan Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı Görevimiz Tatil'de Demet Akbağ ve Zafer Algöz başrollerde oynuyor. Peki Görevimiz Tatil nerede çekildi? Konusu nedir? İşte Görevimiz Tatil hakkında bilgiler.

Görevimiz Tatil nerede çekildi? İşte Görevimiz Tatil filmi konusu ve oyuncuları

Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı bir aile komedisi olan Görevimiz Tatil'de; yıllardır tatile gitmemiş bir ailenin Ege'de bir köye doğru yola çıkışlarını ve bu yolculukta yaşadıkları maceraları konu ediniyor.

GÖREVİMİZ TATİL NEREDE ÇEKİLDİ

Filmin çekimleri İstanbul ve İzmir bölgelerinde yapıldı. Ailenin şehir hayatını yansıtan sahneler İstanbul'da çekilirken yol sahneleri ve devamı için İzmir'e doğru yol alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi Mahallesi'nde yapılan çekimlerden sonra da Bayındır bölgesinde bazı sahneler çekildi.

Görevimiz Tatil

GÖREVİMİZ TATİL FİlMİ OYUNCULARI

Görevimiz Tatil oyuncu kadrosunda Demet Akbağ ve Zafer Algöz'ün yanı sıra Filiz Ahmet, Enis Arıkan, Deniz Altan, Sinan Çalışkanoğlu, Ali Barkın, Sarp Akkaya, Yılmaz Gruda, Özlem Türkan, Hande Katipoğlu, Elif Gezen gibi isimler de yer alıyor. Senaryoda ise Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi'nin ortak imzası bulunuyor.

GÖREVİMİZ TATİL KONUSU

4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Yıllardır tatile gitmemiş olan çift, terapistlerinin de ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar. Antalya'ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü'ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretecebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir…

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