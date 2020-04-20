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Görevimiz Tehlike 4 konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 ne zaman ve nerede çekildi?

DİZİ HABERLERİ  | 20.04.2020 20:05 | Son Güncelleme

Görevimiz Tehlike 4 filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg'in başrollerde oynadığı aksiyon filmi klasiği Görevimiz Tehlike'nin 4. filminde heyecan bir an eksik olmayacak. Peki Görevimiz Tehlike 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Görevimiz Tehlike 4 hangi yıl ve nerede çekildi? İşte Görevimiz Tehlike 4 filmi hakkında bilgiler.

Görevimiz Tehlike 4 konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 ne zaman ve nerede çekildi?

Serinin diğer bölümlerine göre daha farklı türlerle ün kazanmış birçok önemli oyuncuyu kadrosunda barındıran Görevimiz Tehlike 4, Tom Cruise'un yanı sıra Simon Pegg, Jeremy Renner, Paula Patton ve Josh Holloway gibi isimlerle dikkat çekiyor. Görevimiz Tehlike 4, 20 Nisan Pazartesi akşamı 20.00 ve 22.45 saatlerinde Star TV ekranlarında olacak.

Filmin yönetmen koltuğunda; The Simpsons, Ratatouille, Up, İnanılmaz Aile gibi animasyonlarda imzası olan Oscar ödüllü sinemacı Brad Bird yer alıyor. Filmin senaryosunu da October Road, Alias, Life on Mars gibi başarılı televizyon işlerine hem yazar hem de yapımcı olarak imza atmış olan Josh Appelbaum ve André Nemec kaleme alıyor.

görevimiz

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 KONUSU NEDİR?

Bu öyle sıradan bir görev değil. Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, "Ghost Protocol" adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için mücadele verecekler. Kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan. Bu en tehlikeli, en zor görev...

Serinin 4. filmi Ghost Protocol'de, Ethan Hunt'ın maceraları kaldığı yerden devam ediyor.

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