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‘Görevimiz Tehlike 8’ setinden gelen fotoğraflar şaşırttı! Tom Cruise, dublör kullanmadan metrelerce yüksekte sahne çekti

03.12.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 8 için hazırlıklara başladı. Yeni filminin çekimleri için sete başlayan Cruise, setten gelen fotoğraflarla hayranlarını endişelendirdi. Sarı bir uçağın kanadında bir sahneden ünlü oyuncu yürekleri ağza getirdi.

‘Görevimiz Tehlike 8’ setinden gelen fotoğraflar şaşırttı! Tom Cruise, dublör kullanmadan metrelerce yüksekte sahne çekti

Aksiyon filmlerinde dublör kullanmamasıyla tanınan 59 yaşındaki aktör Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 8 için yine sınırlarını zorladı. Filminin İngiltere’de devam eden çekimlerinden Tom Cruise'un havada gitmekte olan bir uçağın kanadına çıktığını gösteren görüntüler paylaşıldı. Bu tehlikeli sahnenin çekimi sırasında uçağın 600 metre yükseklikte olduğu belirtildi.

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VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

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Görevimi Tehlike aksiyon serisinin sekizinci halkasıyla seyircilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Tom Cruise, aksiyon sahneleriyle nefesleri kesti.

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Görevimiz Tehlike serisinin sekizinci filmi Christopher McQuarrie tarafından yazıldı ve yönetiliyor. Tom Cruise'un yanı sıra Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Simon Pegg gibi oyuncuların yer aldığı film 2023 yılında vizyona girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Tom Cruise
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