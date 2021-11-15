Görme engelli erkek arkadaşı olan kadın mükemmel partnerin özelliklerini sosyal medya hesabından paylaştı! İdeal ilişkiyi anlattı

Niya Esperanza isimli TikTok kullanıcısı, erkek arkadaşının görme engelli olduğunu belirterek bir paylaşım yaptı. Paylaşımında görme engelinin kendisi için bir nimet olduğundan söz etti. Erkek arkadaşıyla buluşurken görünüşü konusunda endişelenmesine neden olmadığını vurgulayan Espreranza’nın paylaşımı kısa sürede viral oldu. TikTok kullanıcısını eğlenceli bulanların yanında tepki gösterenlerin sayısı da arttı.

SEVGİLİSİNİN MÜKEMMEL ÖZELLİKLERİNİ PAYLAŞTI

Yaklaşık 3 yıldır görme engeli bulunan Jake Olson ile ilişki yaşadığından ve mutlu olduğundan söz eden Esperanza, erkek arkadaşından onay alarak eğlenceli bir paylaşım yaptı. Esperanza, partnerinin onun için mükemmel olmasının beş nedenini sıraladı.

Mükemmel ilişkinin detaylarından söz eden Esperanza, “Asla başka kızlara bakmıyor. Nasıl göründüğümün onun için bir önemi yok. Hediyeleri saklama ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü ben söylemediğim sürece arama durumuna girmiyor. Onu videoya çektğimi ya da onunla fotoğraf çekildiğimi bilmiyor. Ben nasıl göründüğümüzü söylemediğim sürece silmek zorunda kalmıyorum. Araba kullanamıyor. Bu nedenle genellikle ben sürüyorum” dedi.

ENGELİNİ FIRSATA ÇEVİRİYOR

Görme engelli olmasına karşı hayattan zevk almayı bilen bir sevgilisi olduğundan söz eden Esprenza, “Futbol oynuyor ve bu konuda gerçekten çok yetenekli. Engelini kendisini için bir nimet olarak görüyor ve toplumdan dışlanmış hissetmiyor. Birbirimize her alanda yeni şeyler öğretebiliyoruz” diye konuştu.



