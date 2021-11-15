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Vücut modifikasyonlarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni 10 yıl önceki halini paylaştı

15.11.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Remy ismiyle bilinen sosyal medya kullanıcısı geçirdiği dönüşümlerin sonrasında popüler olmaya başladı. Sosyal medya hesabından yaklaşık 170 bin takipçisi bulunan Remy’in vücudunun her yerinde yüzlerce dövmesi bulunuyor. Kendisini dönüştürmek için yıllarca çabaladığından söz eden Remy, 10 yıl öncesine ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Vücut modifikasyonlarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni 10 yıl önceki halini paylaştı

Vücut modifikasyonlarına ilişkin toplumun büyük bir önyargıya sahip olduğundan söz eden Remy, ilk yüzüne yaptırdığı dövmesinin üzerinden 10 yıl göçtiğini belirtti. Özellikle yüz gibi direkt olarak dikkat çeken bir yere dövme yaptırmanın cesaret istediğini belirten Remy, yıllar içindeki dönüşümünün onu bambaşka bir noktaya ulaştırdığından söz etti. Sosyal medya paylaşımlarıyla vücudundaki değişimleri göstermeye devam edecek olan Remy bu sefer eski yıllara ait bir paylaşım yaptı.

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“SÖYLEDİKLERİNİN TERSİ OLDU”

dönüşüm dövme1

Kanadalı sosyal medya fenomeni ve dövme sanatçısı Remy, vücudundaki piercing ve dövme sayısından dolayı toplumdan sert yorumlar aldığını belirtti. Remy toplumsal normların önyargı yarattığından söz ederek, “Söylediklerine göre şu anda hiçbir geleceği ve başarısı olmayan bir adam olmalıydım. Ama onun yerine bir baba ve eş olmayı seçtim. Bu zehirli toplumsal fikre hitap etmek için arzularımdan ödün vermiyorum” dedi.

Son dönemde dövmenin normalleştirilmeye başlamasından memnun olduğunu dile getiren Remy, 10 yıl içindeki değişimini gösteren paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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